Belg z ŁKS Łódź to Dieter Reynders

NOWE Kraków na weekend: najciekawsze atrakcje, najlepsze trasy na spacery i rower. Gdzie urządzić piknik i jak zwiedzić miasto za darmo?

Co można robić w Krakowie w weekend, co warto zobaczyć? Nie tylko Wawel, Sukiennice i Kazimierz. W mieście królów czeka na Was o wiele więcej ciekawych miejsc....