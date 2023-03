Betcris IVliga. Sokół Aleksandrów ze „Świętym” w kadrze i 13 klubowymi wychowankami

Po 20 kolejkach aleksandrowianie zajmują szóste miejsce w tabeli Betcris IV ligi, ale tracą do prowadzących rezerw Widzewa Łódź aż 17 punktów. Dystans raczej nie do odrobienia. Wiosenne zmagania drużyna prowadzona przez byłego piłkarza Radosława Koźlika rozpoczęła od efektownej wygranej na swoim boisku z MKP-Borutą Zgierz aż 4:1 (2:1). Zwycięstwo podwójnie ucieszyło szkoleniowca Sokoła, bo przecież poprzednio pracował właśnie z Zgierzu.

- W przerwie zimowej nie szaleliśmy z transferami, bo nie było takiej potrzeby - mówi Ireneusz Przybysz, kierownik drużyny. - Do kadry zespołu doszli Maksymilian Lubiszewski, Łukasz Zagajewski, Arkadiusz Skoczeń, Kajetan Matłacki, Jakub Damazer. To nasi wychowankowie. W kadrze jest ich w sumie aż 13. Spoza klubu pozyskaliśmy jedynie Patryka Żaka, który grał poprzednio w Mamrach Giżycko. Aż sześciu piłkarzy rozstało się z Sokołem, a byli to Michał Góral, Adam Dela, Mateusz Jacuński, Bartosz Zasadziński, Damian Pawlak oraz Sebastian Ostrowski. Nasz cel na wiosnę? Cóż, szans na awans raczej nie mamy. Po prostu zaprezentować się jak najlepiej i cieszyć grą naszych kibiców, zachęcić ich aby w jak największej liczbie przychodzi na nasze mecze. Sztab szkoleniowy będzie także dawał szansę pokazania się młodym piłkarzom, aby zaistnieli w seniorskim futbolu. O trzecią ligę powalczymy za rok.