Bez prądu w łódzkim. Gdzie 21.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w łódzkim 21.06? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 21.06 w łódzkim. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w łódzkim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim powiat sieradzki Bartochów, Gołuchy

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Poradzew

22.06 od godz. 8:00 do 15:00 Włocin-Kolonia

22.06 od godz. 8:00 do 15:00 Sieradz, ul. Jana Kasprowicza, ul. Juliana Tuwima do nr 19, ul. Stefanii Sempołowskiej

23.06 od godz. 8:00 do 16:00 Chlewo, Wojsławice, Modła gm. Goszczanów

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 Sieradz, ul. Jana Kasprowicza, ul. Juliana Tuwima do nr 19, ul. Stefanii Sempołowskiej

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 8, 12, ul. Wyzwolenia 1918 roku 1, 1a

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Cielce

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Sieradz, ul. Jana Kasprowicza, ul. Juliana Tuwima do nr 19, ul. Stefanii Sempołowskiej

25.06 od godz. 8:00 do 16:00

Jakubice, Piotrowice

28.06 od godz. 8:00 do 15:00 Charłupia Wielka, Drzązna, gm. Wróblew

29.06 od godz. 8:00 do 15:00 Jasionna

29.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wola Będkowska, Świerki, Stefanów Barczewski Drugi, Stefanów Barczewski Pierwszy, Wierzbowa, Będków, Sęk, Sęk Kolonia

21.06 od godz. 8:00 do 9:30 Barczew, Niebiosy

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wola Będkowska, Świerki, Stefanów Barczewski Drugi, Stefanów Barczewski Pierwszy, Wierzbowa, Będków, Sęk, Sęk Kolonia

21.06 od godz. 13:30 do 15:00 Wola Będkowska, Świerki, Stefanów Barczewski Drugi, Stefanów Barczewski Pierwszy, Wierzbowa, Będków, Sęk, Sęk Kolonia, Barczew, Niebiosy

22.06 od godz. 7:30 do 13:30 Redzeń Drugi

23.06 od godz. 7:30 do 11:00 Stefanów Ruszkowski, Ruszków

24.06 od godz. 7:30 do 9:00

Stefanów Ruszkowski, Ruszków

24.06 od godz. 8:00 do 15:30

Leliwa, Trzeciaki, Pawelce, Trzeciaki

24.06 od godz. 8:30 do 11:30 Stefanów Ruszkowski, Ruszków

24.06 od godz. 14:30 do 15:30 Zapole, Próba, Próba Magraf

28.06 od godz. 8:30 do 13:30 Pawelce

29.06 od godz. 9:00 do 13:00 Kociołki, 1-3 oraz 9, 10, Bleszyn, 15-20

30.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat poddębicki Niemysłów

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Biernacice

28.06 od godz. 8:00 do 15:00 Zagórzyce

28.06 od godz. 8:00 do 15:00 Byczyna, Kolonia Byczyna

29.06 od godz. 8:00 do 15:00 Marcinów

30.06 od godz. 8:00 do 15:00 Mrowiczna

30.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat łaski Rokitnica

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wrzeszczewice, Wrzeszczewice-Skrejnia, Wydrzyn

22.06 od godz. 8:00 do 15:00

Górki Grabińskie

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 Karszew

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 Łopatki

30.06 od godz. 8:00 do 15:00 Tumidaj, Dębołęka

25.06 od godz. 7:30 do 9:00 Tumidaj, Dębołęka

25.06 od godz. 14:30 do 16:00 Rogóźno, Rogozno Kolonia

1.07 od godz. 8:30 do 13:30 powiat pabianicki Stanisławów Stary

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Florentynów

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 Konstantynów Łódzki, ul. Lutomierska od numeru 20 do numeru 107, ul. Polna od numeru 12 do numeru 51, ul. Rszewska od numeru 7 do numeru 57, ul. Łużycka cała, ul. Wiosenna cała, ul. Spokojna cała

21.06 od godz. 8:00 do 14:00

Pabianice, ul. Sosnowa cała, ul. Wiejska od numeru 41 do numeru 55, ul. Wileńska od Parku Wolności do numerów 54 i 71

22.06 od godz. 8:00 do 15:00

Konstantynów Łódzki, ul. Niesięcin numer 3, ul. Zgierska numer 110, Łódź-Polesie, ul. Złotno numery 218, 220, 222

22.06 od godz. 8:00 do 16:00 Pabianice, ul. gen. Romualda Traugutta od numeru 16 do numeru 34 oraz od numeru 43 do numeru 57a, ul. Tulipanowa cała, ul. Kwiatowa cała, ul. Różana cała, ul. św. Jana numer 48 - Wytwórnia Wód

23.06 od godz. 8:00 do 14:30 Florentynów, ul. Wypoczynkowa cała

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Drzewociny, 31-33 i 54-65 oraz działki 237/7 230/1 230/10 230/11 230/12 230/2 230/3 230/5 230/6 230/7 230/8 230/9 237/4 237/5 237/6 238/1 289/11 289/4 289/5 291/1 291/2 291/3 291/4 291/6 291/7 295/2 300/5 300/6 230/4 260/2 289/9 300/4 324/4

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 Huta Dłutowska, ul. Kolonia 1-32 oraz działki, ul. Krótka 4, 5, 6, ul. Pabianicka 18-22, ul. Poprzeczna 4-18, ul. Słoneczna 4-45 oraz działki, ul. Wspólna 9 oraz działki, ul. Okrężna 1 oraz dz. 146/17

28.06 od godz. 8:00 do 15:00

powiat bełchatowski Bogumiłów

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Borowa, ul. Krańcowa 5,7,, 13, 15, 17, 33, 41, 43, 49, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 69, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 103, Gałków Mały, ul. Graniczna 2, 6, ul. Kolejowa 1-10, ul. Krańcowa 2, 10, 12, ul. Mickiewicza 1-45, ul. Zielona 1-8

21.06 od godz. 8:00 do 15:00

Kamień, 27, 30-46

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Chajczyny, Jawor, Źródła

22.06 od godz. 7:30 do 16:30 Bełchatów, ul. Czapliniecka

22.06 od godz. 7:30 do 14:00 Janów

23.06 od godz. 7:30 do 9:00 Janów

23.06 od godz. 12:00 do 13:30 Wadlew, Brzezie, Zwierzyniec, Czarny Las, Skrajne

25.06 od godz. 7:30 do 9:00 Skrajne

25.06 od godz. 8:30 do 13:30

Wadlew, Brzezie, Zwierzyniec, Czarny Las, Skrajne

25.06 od godz. 12:30 do 14:00 Wiktorów, Platoń, Zabłocie, Biała-Parcela

28.06 od godz. 7:30 do 9:30 Wiktorów, Platoń, Zabłocie, Biała-Parcela

28.06 od godz. 13:00 do 14:30 Niedyszyna

2.07 od godz. 7:30 do 9:30 Niedyszyna

2.07 od godz. 17:30 do 19:30 Janówka, ul. Główna od numeru 61 do numeru 80 oraz od numeru 61 do numeru 67a, ul. Poziomkowa od numeru 1 do numeru 34, ul. Borówkowa cała, ul. Rybna od numeru 1 do numeru 29, ul. Szmaragdowa cała, ul. Perłowa cała, ul. Sezamkowa cała, ul. Jagodowa cała

21.06 od godz. 9:00 do 14:00 Zofiówka, ul. Wesoła, ul. Źródlana dz. 38

25.06 od godz. 8:00 do 16:00 Studzianki, 19-23, dz. 297, 300

28.06 od godz. 8:00 do 16:00

powiat zduńskowolski Choszczewo

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Paprotnia

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Paprotnia, od nr 1 do 63c

25.06 od godz. 8:00 do 15:00 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 70 a

25.06 od godz. 8:00 do 15:00 Szadek, ul. Opłotki, ul. Piotrkowska, ul. Rynek od nr 6 do 12

30.06 od godz. 8:00 do 15:00

powiat piotrkowski Grabowiec, 1-9b, Stawiszcze 1, 1a, 1k

25.06 od godz. 9:00 do 11:00 Wola Niechcicka Stara, 9-47 oraz dz. 103, 51, 70, 212/3

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Budy Porajskie, 1-9 oraz działki, Norbertów 1

22.06 od godz. 8:00 do 15:00 Dąbrówka, działki 90/30 i 90/31

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 Antonielów, 41-44 oraz dz. 157/1, Żerechowa, Kolonia 2, 3

24.06 od godz. 8:00 do 13:00

Szydłów-Kolonia, 18-36 oraz dz. 172/12

1.07 od godz. 8:00 do 15:00 Lewkówka, 138-143 oraz dz. 161/5

2.07 od godz. 8:00 do 15:00 Srock, 116-117A, ul. Krótka 1-5, ul. Łódzka 1-18, ul. Spacerowa, ul. Słoneczna, ul. Zielona

5.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat łowicki Nieborów

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Łowicz, ul. Blich, ul. Boczna

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Nieborów

21.06 od godz. 11:00 do 15:00 Łowicz, ul. Blich, ul. Boczna

22.06 od godz. 8:00 do 15:00 Kalenice

22.06 od godz. 8:00 do 12:00 Łyszkowice

22.06 od godz. 11:00 do 15:00 Łowicz, ul. Podleśna, ul. Katarzynów od przetwórnii do lasu

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 Bełchów

23.06 od godz. 8:00 do 17:00

Łowicz, ul. Podleśna, ul. Katarzynów od przetwórnii do lasu

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Strzebieszew

24.06 od godz. 8:00 do 12:00 Łowicz, ul. Armii Krajowej od czerwonej góry

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Strzebieszew

24.06 od godz. 11:00 do 15:00 Sierżniki

25.06 od godz. 8:00 do 11:00

Łowicz, ul. Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego, ul. Czesława Motylińskiego, ul. Anieli Chmielińskiej

25.06 od godz. 8:00 do 15:00 Sierżniki

25.06 od godz. 11:00 do 15:00 Łowicz, ul. Górna , 1- go Stycznia, ul. Podgórna , Piątkowska, ul. Sobocka, ul. Partyzantów, ul. Graniczna, ul. Jastrzębska, ul. Łęczycka do nr 27, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Mała, ul. Środkowa, ul. Działowa, ul. Jasna

28.06 od godz. 8:00 do 10:00 Łowicz, ul. Łąkowa, ul. Wiatrakowa, ul. Wiosenna, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Juliana Tuwima, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Bolesława Prusa, ul. Otolanka, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Młyńska, ul. Karola Szymanowskiego, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego, ul. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Łęczycka, ul. Zagórska, ul. Sadowa, ul. Wiśniowa, ul. Zachodnia, ul. Miodowa, ul. Rzemieślnicza, Jastrzębia

28.06 od godz. 10:00 do 14:00

Janowice

29.06 od godz. 11:00 do 15:00 Łowicz, ul. Podrzeczna od Starego Rynku do Sanepidu

30.06 od godz. 8:00 do 15:00 Sierżniki

30.06 od godz. 8:00 do 12:00 Goleńsko

30.06 od godz. 11:00 do 15:00 Łowicz, ul. Botaniczna, ul. Ułańska, ul. Długa od Bonifraterskiej do Prymasowskiej

1.07 od godz. 8:00 do 15:00 Janinów

1.07 od godz. 8:00 do 12:00 Żdżary

1.07 od godz. 11:00 do 15:00 Łowicz, ul. Mostowa, ul. Tkaczew i bloki 1, 2, 4, 5, 7, 8

2.07 od godz. 8:00 do 15:00 Wiskienica Dolna

2.07 od godz. 11:00 do 15:00 Janowice, całe, Żytowice, od numeru 7 do numeru 113, Włodzimierz - działki, całe, Wysieradz, całe, Huta Janowska, całe

28.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat brzeziński Brzeziny, ul. Ignacego Krasickiego od 1 do 11, Paprotnia, 71 do 73

22.06 od godz. 8:00 do 14:00 Brzeziny, ul. Bartosza Głowackiego 10 do 37

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat łęczycki Piaski

29.06 od godz. 8:00 do 12:00 Zduny

2.07 od godz. 8:00 do 12:00 Ksawerów, ul. Łódzka numer 61, ul. Spółdzielcza od numeru 1 do numeru 37

22.06 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź Łódź-Polesie, ul. Karolewska numer 2a, ul. Mikołaja Kopernika numery 40, 42, 46, 48/50, 53, 53a, ul. Łąkowa numer 23/25

22.06 od godz. 8:00 do 11:00 Łódź-Śródmieście, ul. Rewolucji 1905 r. numery 13, 15

22.06 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Boruty numer 32, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego od numeru 17 do 31 oraz od numeru 12 do 16, ul. Wiewiórcza numery 7a, 12, 16, ul. Wycieczkowa numer 81 oraz od numeru 66 do 82a i działka 34/2

22.06 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Bałuty, ul. Kąkolowa numer 3 oraz od numeru 17 do 29 i od numeru 4 do 28

23.06 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Widzew, ul. Nad Niemnem działka 112/1

23.06 od godz. 8:30 do 12:00 Łódź-Polesie, ul. Gustawa Daniłowskiego numer 5 kl. I, II, III, IV

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Śródmieście, ul. Traugutta numer 3

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Górna, ul. Kolumny nr 470 i nr 472, ul. Naturalna cała, ul. Ogrodnicza cała bez nr 24 i nr 28abcde

24.06 od godz. 8:30 do 13:00

Łódź-Widzew, ul. Olechowska nr 67a - stacja 23868 Telenerg

24.06 od godz. 18:00 do 21:00 Łódź-Widzew, ul. Olechowska nr 67 Readme

24.06 od godz. 18:00 do 21:00 Łódź-Widzew, ul. Olechowska nr 83 - stacja 23168 Opoltrans

24.06 od godz. 18:00 do 21:00

Łódź-Widzew, ul. Olechowska nr 83 - stacja 20544 Tulo, Hostel, WPW Inwest

24.06 od godz. 18:00 do 21:00 Łódź-Widzew, ul. Przewozowa cała, ul. Przyjazna cała, ul. Olechowska od numeru 58 do 80a i od numeru 83 do 83a oraz nr 84 i działki 49/21 i 197/7

24.06 od godz. 18:00 do 21:00 Łódź-Widzew, ul. Wysoka numer 30

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Górna, ul. Pryncypalna od numeru 74 do 74a i nr 97 oraz ogródki działkowe, ul. Kosynierów Gdyńskich ogródki działkowe

25.06 od godz. 8:30 do 14:00 Łódź-Widzew, ul. Olechowska nr 67 Readme

27.06 od godz. 10:00 do 17:00 Łódź-Widzew, ul. Olechowska nr 83 - stacja 23168 Opoltrans

27.06 od godz. 10:00 do 17:00 Łódź-Widzew, ul. Olechowska nr 67a - stacja 23868 Telenerg

27.06 od godz. 10:00 do 17:00

Łódź-Widzew, ul. Olechowska nr 83 - stacja 20544 Tulo, Hostel, WPW Inwest

27.06 od godz. 10:00 do 17:00 Łódź-Polesie, ul. Karolewska numer 2a, ul. Mikołaja Kopernika numery 40, 42, 46, 48/50, 53, 53a, ul. Łąkowa numer 23/25

28.06 od godz. 11:00 do 14:00 Łódź-Widzew, ul. Giewont działki 481/8, 481/9, 481/10, 481/11

29.06 od godz. 8:30 do 14:00 Łódź-Śródmieście, ul. Juliana Tuwima numer 48

30.06 od godz. 7:30 do 11:00

Łódź-Bałuty, ul. Nowożeńców numer 2

30.06 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Widzew, ul. Giewont numer 46.

1.07 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Widzew, ul. Łupkowa od numeru 19 do 43a oraz numer 6, Łódź-Bałuty, ul. Szmaragdowa cała, ul. Andrzeja Wajdy cała

2.07 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Śródmieście, ul. Źródłowa numer 37

2.07 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Widzew, ul. Olechowska numer 36

6.07 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Widzew, ul. Antoniego Słonimskiego od numeru 1 do numeru 13 oraz od numeru 2 do numeru 20 i od numeru 30 do numeru 42, ul. Skautów Łódzkich numery 10, 10a, 10b, 12, 12a, 12b oraz od numerów 20 i 29 do numeru 79, ul. Tadeusza Gajcego od numeru 132 do numeru 148 oraz numer 150, ul. Ewy Szelburg-Zarembiny numery 40, 42

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat pajęczański Piskornik, Piskornik Czernicki

21.06 od godz. 8:00 do 9:30 Piskornik, Piskornik Czernicki

21.06 od godz. 13:00 do 14:30 Sulmierzyce, ul. Ogrodowa, ul. Górna, ul. Łąkowa, ul. Mała, ul. Poprzeczna, ul. Północna

24.06 od godz. 8:30 do 12:30 powiat wieluński Piskornik Czernicki

21.06 od godz. 8:30 do 14:00

Łyskornia

22.06 od godz. 8:00 do 9:30 Łyskornia

22.06 od godz. 8:30 do 14:00 Łyskornia

22.06 od godz. 13:00 do 14:30 Wieluń, ul. Przemysłowa, ul. Warszawska

23.06 od godz. 8:00 do 9:30 Wieluń, ul. Przemysłowa, ul. Warszawska

23.06 od godz. 13:00 do 14:30 Góry Świątkowskie, Zabłocie, Naramice, Kule, Rososz

28.06 od godz. 8:00 do 10:00

Naramice, Zabłocie, Góry Świątkowskie, Rososz

29.06 od godz. 7:30 do 9:30 Naramice, Kule, Zabłocie

29.06 od godz. 8:30 do 14:00 Biała-Parcela, Zabłocie, Kule, Biała Pierwsza, Wiktorów, Platoń, Naramice

29.06 od godz. 13:00 do 15:00 Naramice, Zabłocie, Góry Świątkowskie, Rososz

29.06 od godz. 14:00 do 15:00 powiat zgierski Zgierz, ul. Piaskowa od numeru 3 do 7 oraz od 2 do 16, ul. Mała od numeru 1 do 7, ul. Jagiellońska od numeru 1 do 25 oraz od 2 do 22, ul. Aleksandrowska od numeru 12 do 18 oraz od 13/15 do 33

23.06 od godz. 8:00 do 14:30

Zgierz, ul. Piaskowa 3-7; 2-16, ul. Mała 1-7, ul. Jagiellońska 1-15; 2-22, ul. Aleksandrowska 12-18; 13/15-33

23.06 od godz. 8:00 do 14:30 Tymianka, od numeru 1 do 19 oraz od 2 do 18, Podlipie

24.06 od godz. 8:00 do 14:30 Ciosny, 40-44;41-43, Kania Góra, 25 od 24.06 godz. 8:00 do 25.06 godz. 14:00 Tymianka, od numeru 18d do 34 oraz od 19a do 27

25.06 od godz. 8:00 do 14:30 powiat radomszczański Blok Dobryszyce, dz. 718/2, ul. Leśna dz. 218, 718

22.06 od godz. 9:00 do 12:00 Borowiecko-Kolonia, dz. 67/6, Wąglin, 1, 4, Kuźnica, 3 oraz dz. 19/1, 4

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 Grzebień, dz. 42, 50, 34/2, 51/4, 52/3, Strzałków, ul. Kolberga 1-10A oraz dz. 975/9, 967, 968/6, ul. Słoneczna 19 oraz dz. 994/3, 994/4

25.06 od godz. 9:00 do 12:00

Zuzowy, 1-30 oraz dz. 1016/1, 1016/2, 140, 34/3, 215, 954, 952/1

29.06 od godz. 9:00 do 11:00

Michałów, Cisów, 36-37

24.06 od godz. 8:00 do 17:00 powiat łódzki wschodni Tuszyn, ul. Moniuszki 6-39 oraz dz. 112/1, ul. Szymanowskiego 14-30 oraz dz. 147/6, 147/7, 147/8, 147/9, 148/11, 148/5, ul. Wąska 3-23 oraz dz. 91

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Rydzynki, ul. Mała dz. 116/2, ul. Ptasia dz. 111/14, 111/18, ul. Rzeczna 17, 20, 20D oraz dz. 139/16, 139/3, 139/6, 139/7, ul. Tęczowa dz. 122/1,12/4, 122/5, 122/6, 122/7, 122/8, 122/9, 123/10

29.06 od godz. 9:00 do 15:00 powiat tomaszowski Remiszewice, 1-26 oraz dz. 458

25.06 od godz. 8:00 do 15:00 Ceniawy

22.06 od godz. 8:00 do 15:00 Budziszewice, ul. Leśna dz. 627/1, 627/2, 627/5

22.06 od godz. 8:00 do 16:00

Wiaderno, Wola Wiaderno

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 Czerniewice, ul. Porzeczkowa, ul. Leśna

23.06 od godz. 8:00 do 16:00 Wiaderno, Wola Wiaderno 26-41

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski, ul. Cała 2, 16B, ul. Kasztelańska 2-64 oraz dz. 68/7, 104/7, 68/14, 68/8, 70/3, 99, ul. Łódzka dz. 64/12, 64/3, ul. Nowowiejska 1-60, ul. Trybunalska dz. 8/3, Ustronna 25, ul. Wiatraczna 31-34, Daszówka, ul. Polna 9

29.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat opoczyński Inowłódz, ul. Stefana Czarnieckiego, ul. Zamkowa, ul. Juliana Tuwima 10, 12, 15, ul. Spalska dz. 1313, pl. Kazimierza Wielkiego 7

25.06 od godz. 8:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

