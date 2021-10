Bez prądu w łódzkim. Gdzie 24.10 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat radomszczański

Pławno, ul. Przedborska 1, ul. Częstochowska od 1 do 12, ul. Kościelna, ul. Radomszczańska od 1 do 36, Plac Wolności 6, 10, 11, 13, 17A, ul. Korkowa.

27.10 od godz. 7:30 do 13:30

Ruda

28.10 od godz. 8:00 do 15:00

Elżbietów

27.10 od godz. 8:00 do 15:00

Wiewiórów, 1-27, 166-177 oraz dz. 106/1, 114, 34/4

25.10 od godz. 8:00 do 15:00

Chruścin, 1-66 oraz dz. 2011/1, 1997, 2238

25.10 od godz. 8:00 do 14:00

Niedośpielin, 71, 124, Odrowąż, 23-28

25.10 od godz. 8:00 do 15:00

Żaby, 1-24 oraz dz. 101, 141, 54/1, 98/1, 55, 62/2

27.10 od godz. 8:00 do 15:00

Chruścin, Pirowy 1-19, Olszowiec 1-7A dz. 108

27.10 od godz. 8:00 do 14:00