Bezpłatne testy na COVID-19 w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi dostępne od poniedziałku 21 listopada

Bezpłatne testy wymazowe na COVID-19 w Łodzi

Wymazy będzie można wykonywać od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16, punkt stać będzie przy wejściu do poradni POZ. Chętni powinni wcześniej zadzwonić i umówić się na wymaz, tel. 42 300 30 33.

Punkt wymazowy będzie czynny do odwołania.