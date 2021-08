Bieg Piotrkowską Rossmann Run już po raz osiemnasty. Wyjątkowa trasa i termin

- Opóźniły nam się osiemnaste urodziny biegi i wejście w dorosłość, bo organizujemy Bieg Piotrkowską Rossmann Run po roku przerwy - mówiła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. - To najbardziej łódzki z wszystkich biegów, które odbywają się w Łodzi. Gratuluję wytrwałości. Będziemy mogli kibicować. To będzie fajny weekend i dla łodzian, i dla wszystkich, którzy przyjadą do naszego miasta. Osiemnaste urodziny wypada hucznie obchodzić.

Dlaczego tak wcześnie zaplanowano start biegu?

- Bieg odbywał się zawsze w okolicach Dnia Matki, kiedy później zapada zmierzch, stąd wcześniejszy start - mówił dyrektor biegu Jacek Chmiel. - Druga sprawa to obostrzenia, które zostały na nas nałożone. Musimy puszczać zawodników w falach co piętnaście minut. Dlatego na pewno impreza się wydłuży i chcemy żeby zawodnicy finiszowali nie po zmroku, tylko wtedy będzie w miaro widno. Do tego dochodzi jeszcze dekoracja, która też trochę trwa. Cztery tysiące zawodników planujemy wypuszczać w czterech falach. Stawka zawodników będzie rozciągnięta.

Trasa biegu w tym roku jest nieco zmieniona. Start i meta odbędą się na ulicy Nowomiejskiej w rejonie Starego Rynku. Bieg poprowadzony zostanie ulicami na północ od trasy W-Z. Jest sporo remontów, dlatego takie ograniczenia.

- Ale pokazujemy ciekawe miejsca Łodzi, bo biegacze zahaczą o Nowe Centrum Łodzi, Dworzec Fabryczny, ulicę Tuwima, która dziś wygląda inaczej - dodaje Jacek Chmiel. - Oczywiście trasa biegu będzie prowadzona także ulicą Piotrkowską między Placem Wolności i trasą W-Z.

Bieg ma dwóch partnerów społecznych.

- To najbardziej łódzki bieg, jak mówiła pani prezydent, ale to najbardziej znany bieg w całej Polsce - dodał Tomasz Cieślak, przedstawiciel tytularnego sponsora drogerii Rossmann. - Mamy dwóch partnerów społecznych Biegu Piotrkowską. Pierwszy to Fundacja JiM, wspierająca osoby z autyzmem i dla nich będziemy zbierać pieniążki podczas biegu. Drugi partner to Fundacja DKMS i będziemy w czasie zawodów poszerzać wśród biegaczy i wśród kibiców bazę dawców szpiku. W polskiej onkologii występują bardzo duże potrzeby w tym zakresie. Mam nadzieję, że do tej akcji wszyscy łodzianie się dołączą i będą mogli ratować życie.

- Mamy zapisanych 3.600 biegaczy, a zatem do wypełniania limitu brakuje nam 400 osób - potwierdził Robert Blesiński, organizator biegu ze Stowarzyszenia Akademia Sport i Zdrowie.

Zapisy potrwają do 12 września, ale jesteśmy pewni, że limit biegu zostanie wyczerpany dużo wcześniej.