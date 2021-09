Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run już jutro

- Ulice, którymi wytyczono tegoroczną trasę, będą zamknięte od godziny 15, do godz. 19-19.30 - mówił dyrektor biegu Jacek Chmiel. - Zapraszam więc wszystkich, żeby zapoznali się z mapką dostępną na stronie biegpiotrkowska.pl. W razie wątpliwości proszę dzwonić i dopytywać, jak ominąć korki. Podpowiem, że do Manufaktury najlepiej dojeżdżać od strony zachodniej, a więc od al. Włókniarzy i ul. Kasprzaka. To też informacja dla zawodników, którzy będą korzystali z parkingów Manufaktury i przemieszczali się później do biura zawodów mieszczącego się w Ogrodowa Office, gdzie w piątek i sobotę będzie czynne biuro zawodów - dodał Chmiel.

W tym roku start i metę wyznaczono na ulicy Nowomiejskiej przy Starym Rynku, a całą trasę długości 10 km wytyczono po północnej stronie drogi W-Z. Oprócz Nowomiejskiej utrudnienia będą też m.in. na ulicach: Północnej, Wschodniej, Pomorskiej, Piotrkowskiej, Jaracza, Narutowicza, POW, Rodziny Poznańskich, Rodziny Grohmanów, Rodziny Scheiblerów, Wierzbowej, Tuwima, Sienkiewicza, Więckowskiego, Zachodniej i Zgierskiej.