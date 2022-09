Bilety i karnety na mecze PGE Skry kupicie na platformie Stellis One!

Pierwszym zadaniem marki Stellis, która partnerem technologicznym PGE Skry jest od prawie roku, było zaprojektowanie i wdrożenie nowej strony internetowej na platformie Stellis One. To pozwoliło bełchatowianom na duży krok w przód, jeśli chodzi o rozwój w sferze digital. Dziś, przy okazji przedłużenia współpracy z partnerem technologicznym, bełchatowski klub wprowadził nowy system biletowy, również oparty na platformie Stellis One.

- Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak bardzo kibice PGE Skry czekali na moment rozpoczęcia sprzedaży karnetów na mecze w hali Energia, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, by mogli zakupić abonamenty w jeszcze prostszy sposób. Jestem przekonany, że nowy interfejs Stellis One będzie bardziej przyjazny dla odbiorców, a sami nie możemy doczekać się rozpoczęcia sezonu PlusLigi, bo w minionym roku byliśmy częstymi gośćmi w bełchatowskiej hali - mówi Łukasz Gąsiorowski, CEO Stellis.