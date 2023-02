Bocian-podróżnik z Kutna doleciał do parku Serengeti w Tanzanii. Pierwsza para bocianów pojawiła się w Gidlach

Bocian czarny spod Kutna doleciał do parku Serengeti w Kenii

W ramach programu Bociany Czarne Online pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego śledzą i udostępniają losy wybranych bocianów czarnych ze swojego terenu. Właśnie okazało się, że młody samiec z terenów lasów Nadleśnictwa Kutno dotarł aż do Parku Narodowego Serengeti w Kenii. W ten sposób z rodzinnego gniazda przeleciał aż 7825 kilometrów.

Jednak młody bocian nie poprzestał na pięknych terenach sawanny w Serengeti. Spędził tam kilkanaście dni, potem odwiedził kolejny kenijski rezerwat Masai Mara, po czym poleciał do Ugandy.

Bocian prawdopodobnie sporo jeszcze pozwiedza, bo do Polski szybko nie wróci. Bociany przylatują tu, by założyć rodziny, a roczne ptaki nie są jeszcze dojrzałe płciowo. Dlatego po pierwszym wylocie z Polski i przezimowaniu w Afryce zwykle spędzają lato gdzieś w cieplejszym rejonie morza Śródziemnego, a potem jeszcze raz wracają na zimę na południe i dopiero w kolejnym roku - do Polski.