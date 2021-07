Bohaterowie Widzewa z mundiali uhonorowani na kolejnym muralu w Łodzi

Z inicjatywy kibiców na ścianie budynku Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Hetmańskiej powstał mural upamiętniający udział zawodników łódzkiej drużyny w mundialowym sukcesie reprezentacji Polski z 1982 roku. Młynarczyk, Boniek, Żmuda, Smolarek - to tylko niektóre nazwiska wyróżnionych przez kibiców piłkarzy trzeciej na mundialu w Hiszpanii drużyny Antoniego Piechniczka.

Dzięki otwartości MPK Łódź oraz ZDiT, które zdecydowały się udostępnić ścianę budynku przy ul. Hetmańskiej, udało się zmienić fragment widzewskiego osiedla, o czym mówi przewodnicząca Komisji Sportu i Rekreacji UMŁ Marta Przywara. - Przyznam szczerze, że koordynowanie tego projektu to była niesamowita przyjemność. Chcę podkreślić, że koncepcja stworzenia muralu w tym miejscu już od samego początku budziła wiele pozytywnych emocji, dlatego bez trudu udało mi się zachęcić do współdziałania szerokie grono osób, które przyczyniły się do tego, że ten mural powstał - mówi radna Rady Miejskiej w Łodzi. - Chcę w tym miejscu ogromnie podziękować przede wszystkim kibicom z Olechowa i Janowa, zwłaszcza jednemu, na którego barkach spoczywał ciężar przeniesienia projektu z kartki papieru na ścianę i który przez kilka dni pełen zaangażowania tworzył mural na zasadzie wolontariatu. Jestem pełna uznania dla energii, dzięki której udało nam się zrealizować naprawdę fantastyczne przedsięwzięcie. Pamięć o pięknej historii powinna nas - dziś i w przyszłości - inspirować do działania - dodaje.