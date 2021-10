Bohaterski Kuba z Sieradza świętuje dziś 11 urodziny. Ma przyjaciela Roszpunkę, marzy o grze w Lechu FOTO

Bohaterski Kuba z Sieradza świętuje dziś 11 urodziny

- Po przyjściu ze szkoły, a chodzę do Jedynki przy ulicy Kościuszki wyszedłem na spacer ze swoim pieskiem Roszpunką, moją księżniczką - mówi chłopiec. - Nagle zauważyłem, że po parapecie okna na czwartym piętrze bloku spaceruje sobie dziecko, wyrzucając za okno różne rzeczy. Po drugiej stronie ulicy byli policjanci, bo miała tam miejsce stłuczka samochodów. Nie namyślając się pobiegłem razem z pieskiem do nich i powiedziałem o chłopcu. Oni natychmiast ruszyli do tamtego bloku. Nie mogłem inaczej, bo wiem że policja jest po to aby pomagać.

- Nie namyślał się, zadzwonił do mnie i od razu powiedział, że biegnie do policjantów - mówi mama chłopca Iwona Krzysztofiak. - Nie pytał, czy może, nie zastanawiał się, ale od razu pobiegł. Już po wszystkim policjant przyszedł do Kuby, uścisnął mu rękę i powiedział, że jest bohaterem.