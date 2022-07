Bolid Alfa Romeo Formuły 1 na stacji paliw Orlen przy ul. Przybyszewskiego w Łodzi. Team ORLEN znów rusza w tour po Polsce

Model bolidu, który zostanie zaprezentowany w ramach tegorocznego touru, to najnowszy pojazd zespołu – C42. To właśnie nim ścigają się obecnie Valtteri Bottas, Guanyu Zhou i Robert Kubica. Zaangażowanie PKN ORLEN w Formułę 1 oraz wsparcie Roberta Kubicy to od kilku lat strategiczny projekt sponsoringowy koncernu.

– Kampanie z wykorzystaniem marki ORLEN oraz wizerunku popularnych kierowców zespołu, na czele z Robertem Kubicą, są skutecznym wsparciem działań biznesowych. ORLEN działa na międzynarodowym rynku, a jego produkty dostępne są w ponad 90 krajach na 6 kontynentach. To wymaga efektywnego marketingu, a Formuła 1 bijąc rekordy popularności jest gwarancją globalnych zasięgów. Tylko w ubiegłym sezonie wyścigi obejrzało ponad 1,55 mld osób, a sam ekwiwalent reklamowy z globalnej ekspozycji marki ORLEN, wynikającej z zaangażowania koncernu w zespół F1 w 2021 roku wyniósł aż 648 mln zł. – mówi Adam Burak, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Komunikacji i Marketingu.

Obecność w Formule 1 przekłada się na globalną ekspozycję marki ORLEN. Według badań Nielsena ekwiwalent reklamowy wynikający z zaangażowania koncernu w F1 wyniósł w 2021 roku aż 648 mln zł – ponad 200 mln zł więcej niż przed rokiem. Formuła 1 to także znakomita platforma do działań marketingowych zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.

Tegoroczna trasa promocyjna bolidu C42 Alfa Romeo F1 Team ORLEN, rozpoczęła się 5 lipca w Szczecinie. Następnie bolid pojedzie do Mielna i Kosakowa. Łącznie pojazd będzie pokazywany w 12 różnych miastach na terenie całego kraju. W Łodzi na stacji paliw Orlen przy ul. Przybyszewskiego przy rondzie Sybiraków bolid będzie można oglądać od 10 do 14 sierpnia.

Tour bolidu Alfa Romeo F1 Team ORLEN po Polsce:

• 05-08.07 – Szczecin, ul. Hrubieszowska 57

• 10-14.07 – Mielno, ul. Lechitów 30

• 16-19.07 – Kosakowo, ul. Gryfa Pomorskiego 2

• 22-26.07 – Białystok, ul. Kawaleryjska 27

• 28.07-01.08 – Mrągowo, ul. Olsztyńska 11

• 03-08.08 – Płock, ul. Wyszogrodzka 150

• 10-14.08 – Łódź, ul. Przybyszewskiego 327

• 16-19.08 – Lublin, ul. Głęboka 32

• 21-26.08 – Kraków, al. Daszyńskiego 33

• 28-31.08 – Nowy Targ, ul. Krakowska 2

• 02-06.09 – Katowice, al. Murckowska 22

• 08-11.09 – Jelenia Góra, ul. ​​Spółdzielcza 40