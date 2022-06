Bonus nie uciekł naszej drużynie. Wybrzeże Gdańsk - H. Skrzydlewska Orzeł Łódź 89:90

W pierwszym meczu w Łodzi zespół trenera Michała Widery wygrał 51:38, w sobotę stanął do walki na torze w Gdańsku.

Początek meczu należał do łodzian. Kibice oglądali aż trzy upadki w czterech pierwszych biegach. Upadli m.in. Marcin Nowak i Mateusz Dul, ale w tych wypadkach zawinili oponenci łodzian. Goście prowadzili 14:10. Dwukrotnie przerywany był bieg piąty, bo w momencie startów zawodnicy byli w ruchu. Zostali ukarani ostrzeżeniami.

Gospodarze mieli dwie rakiety w swojej armii: Jakuba Jamroga i Timo Lahtiego. Byli nie do pokonania. Mimo to po sześciu wyścigach łodzianie prowadzili 19:17. Stracili tę przewagę po wyścigu numer siedem. Adrian Gała i Rasmus Jensen pokonali bezbarwnego w Gdańsku Nielsa Kristiana Iversena i Aleksandra Grygolca.

Od tego momentu gospodarze utrzymywali przewagę. Odpaliła trzecia rakieta Wybrzeża, czyli Adrian Gała. Co ciekawe, wszyscy wiodący zawodnicy Wybrzeża swego czasu jeździli w Łodzi.

Po jedenastu wyścigach łodzianie przegrywali 30:36. Kolejny upadek obejrzeliśmy w następnym wyścigu. Upadek słabego w drużynie gospodarzy Kamila Marcińca spowodował Aleksander Grygolec, który dobrze zaczął mecz, ale później zgasł. Łodzianin został wykluczony. Osamotniony Marcin Nowak przywiózł dwa punkty i wynik wynosił 40:32. Zapachniało wysoką porażką w Gdańsku.

Brady Kurtz tymczasem znalazł sposób na pokonanie Timo Lahtiego w biegu trzynastym. Brawy dla Australijczyka, szkoda, że Niels Kristian Iversen przyjechał ostatni. Wynik 3:3 i przed nominowanymi biegami łodzianie przegrywali 35:43. Celem łodzian było już tylko obronienie punktu bonusowego. Nasze nadzieje były większe.

W wyścigu czternastym Brady Kurtz pojechał jako rezerwa taktyczna za Norberta Kościucha. Adrian Gała upadł na pierwszym łuku i został wykluczony. To nam zagwarantowało bonus. Mimo, że przeciwko łodzianom jechał tylko Rasmus Jensen, to jednak nasi żużlowcy nie dali mu rady. Tylko zremisowali 3:3, ale przed ostatnim biegiem przegrywaliśmy ośmioma punktami 38:46 – było wiadomo, że meczu nie wygramy, ale i punktu bonusowego nie stracimy (w Łodzi nasi zawodnicy wygrali trzynastoma punktami).

Ostatni wyścig najlepszych zawodników meczu był popisem gospodarzy, ale nawet wygrana 5:1 nie odebrała łodzianom punktu bonusowego. Drużyna H. Skrzydlewska Orzeł Łódź była lepsza o punkt w dwumeczu 90:89.

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na mecz H. Skrzydlewska Orzeł – Trans MF Landshut Devils. Spotkanie to odbędzie się w niedzielę 12 czerwca o godzinie 14 na torze w Łodzi. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie orzel.lodz.pl. Z bonusem wróciliśmy z Gdańska, wygraną plus taką premię trzeba zaliczyć teraz w meczu z Niemcami. ą

e. winner 1.liga żużlowa

Zdunek Wybrzeże Gdańsk – H. Skrzydlewska Orzeł 51:39 (pierwszy mecz 38:51)

Wybrzeże: Adrian Gała 10, Rasmus Jensen 9+2, Jakub Jamróg 13+1, Wiktor Trofimow jr 3+1, Timo Lahti 14, Miłosz Wysocki 0, Kamil Marciniec 2. Trener: Eryk Jóźwiak.

H. Skrzydlewska Orzeł: Norbert Kościuch 2, Marcin Nowak 8+1, Brady Kurtz 10, Luke Becker 6+1, Niels Kristian Iversen 7, Mateusz Dul 3+1, Aleksander Grygolec 3. Trener: Michał Widera.

Inne mecze: Start Gniezno - Polonia Bydgoszcz 36:54, Falubaz Zielona Góra - ROW Rybnik (55:35), Landshut Devils - Wilki Krosno (43:47), Polonia Bydgoszcz - Start Gniezno (54:36).

1.Falubaz Zielona Góra 7 12 +76

2. Wilki Krosno 7 10 +49

3. Polonia Bydgoszcz 7 9 +35

4. H. Skrzydlewska Orzeł 8 8 (1 )-22

5. Landshut Devils 7 6 -21

6. ROW Rybnik 7 5 -14

7. Start Gniezno 7 5 -69

8. Wybrzeże Gdańsk 8 4 (0) -34

Następna kolejka:

12.06: H. Skrzydlewska - Trans MFLandshut Devils (39:50), Polonia Bydgoszcz – Falubaz Zielona Góra (42:48). ROWRybnik – Wybrzeże Gdańsk (37:53), Wilki Krosno – Start Gniezno (61:29) przeł. na 10 lipca.