Boże Ciało 2021 w Spycimierzu. Kwietne dywany w Spycimierzu koło Uniejowa wracają w 2021 roku. Zdjęcia z Bożego Ciała w Spycimierzu

Jak zostanie zorganizowana komunikacja na czas święta? - W dniu uroczystości przepustowość będzie regulowana zmianą organizacji ruchu, samochody będą wjeżdżały od drogi powiatowej w pobliżu stacji benzynowej na Zieleniu i wyjeżdżały drogą gminną prowadzącą do niedawno oddanego ronda – przybliża oficjalny portal gminy uniejow.pl. - W tym roku zostanie wreszcie przetestowany pod kątem swej skuteczności by-pass oddany do użytku wiosną ubiegłego roku. Wcześniejsza zmiana organizacji ruchu była jedynie półśrodkiem z uwagi na wysokie natężenie ruchu oraz auta parkujące „gdzie się da”, które bardzo przeszkadzały parafianom oraz turystom. Łącznik pozwoli podczas tegorocznych obchodów Bożego Ciała odciążyć miejscowość z samochodów, które nie będą wjeżdżać do ścisłego centrum. Budowa nowej drogi wprawdzie nie wyeliminuje całkowicie problemu, ale na pewno go znacząco zminimalizuje. Samochody będą parkować na wydzielonym pasie przy łączniku. Wyjątkiem od reguły będą autokary, dla których parking zapewniony jest w pobliżu kościoła.