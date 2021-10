Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 21.10 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat radomszczański

Włynice, Nadolnik

22.10 od godz. 7:30 do 13:30

W miejscowości Włynice oraz Nadolnik.

22.10 od godz. 7:30 do 13:30

Pławno, ul. Przedborska 1, ul. Częstochowska od 1 do 12, ul. Kościelna, ul. Radomszczańska od 1 do 36, Plac Wolności 6, 10, 11, 13, 17A, ul. Korkowa.

27.10 od godz. 7:30 do 13:30

Ruda

28.10 od godz. 8:00 do 15:00

Elżbietów

27.10 od godz. 8:00 do 15:00

Ruda, ul. Czereśniowa, ul. Rudzka, Wierzchlas, ul. Wieluńska Janinów

22.10 od godz. 8:30 do 14:30

Dąbrowa, od numeru 76 do numeru 88

od 21.10 godz. 8:00 do 22.10 godz. 15:00

Dąbrowa, od numeru 53 do numeru 75A

22.10 od godz. 8:00 do 15:00