Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 29.11 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w łódzkim (29.11)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w łódzkim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w łódzkim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim powiat sieradzki Mnichów

30.11 od godz. 8:00 do 15:00 Sieradz, ul. Borek, ul. Kościelna, ul. Jana Mączyńskiego, ul. Wojciecha Paszkiewicza, ul. Arego Sternfelda, ul. Filipa Sulimierskiego, ul. Uniejowska

1.12 od godz. 8:00 do 16:00 Bartochów, Gołuchy

2.12 od godz. 8:00 do 15:00 Glinno

3.12 od godz. 8:00 do 11:00 Sieradz, ul. Borek, ul. Kościelna, ul. Jana Mączyńskiego, ul. Wojciecha Paszkiewicza, ul. Arego Sternfelda, ul. Filipa Sulimierskiego, ul. Uniejowska Męka, Męka Jamy

6.12 od godz. 8:00 do 16:00 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 63, od nr 69 do 125 nr nie parzyste, 96, 98, 106 i od nr 110 do 122 nr parzyste

7.12 od godz. 10:00 do 15:00 Chałupki

8.12 od godz. 8:00 do 16:00

Sieradz, ul. Kosynierów, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Spacerowa, ul. Ustronna, ul. Wesoła, ul. Browarek, ul. Józefa Oksińskiego

8.12 od godz. 10:00 do 15:00 Uników Kapitulny, Uników, Kamasze

13.12 od godz. 8:30 do 13:30 Złoczew, ul. Szkolna i przyległe

14.12 od godz. 8:30 do 14:30 powiat łaski Kwiatkowice-Las, ul. Bajkowa, ul. Jabłoniowa, ul. Zachodnia, Wandzin, 17a

30.11 od godz. 8:00 do 15:00 Łask, ul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Bukowa, ul. Grabowa, ul. Kalinowa, ul. Kasztanowa, ul. Lipowa, ul. Malwowa, ul. Rolnicza, ul. Widawska, ul. Wiśniowa

2.12 od godz. 8:00 do 15:00 Wronowice, od nr 59 do 86, Łask, ul. Brzozowa, ul. Rolnicza, ul. Wiązowa, ul. Wiśniowa

6.12 od godz. 8:00 do 15:00 Wola Kleszczowa

10.12 od godz. 8:30 do 12:30

powiat pabianicki Albertów

1.12 od godz. 8:00 do 15:00 Konstantynów Łódzki, ul. Aleksandrowska od numeru 6 do 8, ul. Zgierska numer 63

30.11 od godz. 8:00 do 15:00 Konstantynów Łódzki, ul. Łódzka od numeru 27 do 77, ul. Ogrodowa, ul. Gdańska numer 1

1.12 od godz. 8:00 do 15:00 Pabianice, ul. Karniszewicka od numeru 127 do 145 oraz od 142 do 158a, ul. Łaska od Torowej do numeru 55, ul. Torowa od Karniszewickiej do Łaskie, ul. Malinowa, ul. Rolnicza, ul. Brzozowa, ul. Klonowa

8.12 od godz. 8:00 do 15:00 Pabianice, ul. Karniszewicka od numeru 127 do 145 oraz od 142 do 158a, ul. Łaska od Torowej do numeru 55, ul. Torowa od Karniszewickiej do Łaskie, ul. Malinowa, ul. Rolnicza, ul. Brzozowa, ul. Klonowa

13.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat radomszczański Ruda

1.12 od godz. 8:00 do 16:00 Paciorkowizna, ul. Kwiatowa dz. 427/23, 427/24, 427/30, 427/32, 427/37

6.12 od godz. 12:00 do 15:00 Michałów, ul. Brzozowa 1, ul. Południowa 2-21 oraz dz. 157/19 dz. 168/13 dz. 47 dz.165/14 dz.nr. 165/19, ul. Sosnowa 1, 12, 16, 18, 20, ul. Topolowa 2, 3 oraz dz. 168/10 dz. 169/1, ul. Wietrzna 3, 6, dz. 165/12 dz.157/2 dz.166/5

7.12 od godz. 8:00 do 15:00 Michałów, ul. Fiołkowa 1 dz.144/4, ul. Południowa 23-60, ul. Sezamkowa 2 dz.138/1 dz. 128,129 dz. 131 dz. 132 dz. 138/6, ul. Tęczowa 1, 4, 6, 8, 37, dz. 133

8.12 od godz. 8:00 do 15:00 Kobiele Wielkie, ul. Partyzancka 1-20, 34, 36 oraz dz. 547 dz. 596/1 i 596/2, dz.597/1, ul. Powstańców Wielkopolskich 1-2A oraz dz. 30/10, ul. Reymonta 46-79 oraz dz 43/18 dz. 516/1 dz. 80/3 dz.43/18, ul. Zachodnia 1-7, ul. Strażacka 1-5

8.12 od godz. 11:00 do 12:00

Radomsko, ul. 11 Listopada 20-55, ul. Dzielnicowa 1-55, ul. Gołębia 26/28, ul. Księdza Karola Kościowa 55, 59, ul. Obrońców Westerplatte 1-12, ul. Południowa 2-37, ul. Północna 1-46, ul. Robotnicza 1-18, ul. Sklepowa 1-35 oraz dz. 435/2, ul. Wróblewskiego 1-29

9.12 od godz. 8:00 do 11:00 Kolonia Myśliwczów, 63-77

10.12 od godz. 8:00 do 13:00 Borowiecko-Kolonia, 11 14 16 22 24 37 43 45 47 49 51 53 93 98 20/1 22A 24A 37a 49A dz 67/11 dz. 110/9 dz. 185 dz. 205/9 dz. 67/10 dz. 67/15 dz. 67/17 dz. 67/3 dz. 67/5 dz. 67/7 dz.110/6

10.12 od godz. 10:00 do 15:00 powiat poddębicki Poddębice, ul. Ignacego Krasickiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Przejazd, ul. Targowa

2.12 od godz. 8:00 do 17:00

Biernacice, Bronówek, Wojciechów, gmina Wartkowice

3.12 od godz. 11:00 do 15:00 Wierzchy, Olszewo, Władysławowo

30.11 od godz. 8:00 do 15:00 Szczyty, ul. Wieluńska, ul. Szkolna, ul. Gruszkowa, ul. Spacerowa

30.11 od godz. 9:30 do 14:30 powiat wieruszowski Przybyłów

3.12 od godz. 8:00 do 15:00 Wesoła

8.12 od godz. 8:00 do 12:00 Kłoniczki

13.12 od godz. 8:30 do 13:30 Lututów, ul. Zielona, ul. Złoczewska

14.12 od godz. 8:30 do 14:30 powiat zduńskowolski Polków

3.12 od godz. 8:00 do 16:00 powiat bełchatowski Bogumiłów

7.12 od godz. 8:00 do 16:00 Bełchatów, ul. Kościuszki

30.11 od godz. 7:30 do 15:30 Rusiec, ul. Sosnowa, ul. Kilińskiego, ul. Południowa, Ostrówek

3.12 od godz. 8:30 do 13:30 Rusiec, ul. Dworcowa, Szynkielów, Milejów, Janów

6.12 od godz. 8:30 do 13:30

Rusiec, ul. Kościuszki, ul. Wieluńska, Szynkielów

7.12 od godz. 8:30 do 13:30 Rusiec, ul. Zielona, ul. Polna, ul. Piaskowa, ul. Leśna, ul. Krótka, ul. Targowa, ul. Sosnowa, Gwizdałki, Okalew, Ostrówek

9.12 od godz. 8:30 do 13:30 Rusiec, ul. Wieluńska, ul. Łąkowa, ul. Koniecpolskiego, ul. Krótka, ul. Kilińskiego, ul. Żeromskiego

10.12 od godz. 8:30 do 14:30 Trząs

15.12 od godz. 7:30 do 14:30 Adamów, 32-46 oraz dz. 107/5, Cieśle, 1-26, 45-49 oraz dz. 123

2.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat łowicki Pilaszków

30.11 od godz. 8:00 do 12:00 Łowicz, os. Szarych Szeregów

30.11 od godz. 11:00 do 15:00 Nowy Złaków

1.12 od godz. 8:00 do 12:00 Różyce

1.12 od godz. 8:00 do 16:00 Marianów, Psary

2.12 od godz. 8:00 do 15:00

Łowicz, ul. Młyńska, ul. Karola Szymanowskiego, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego, ul. Ignacego Jana Paderewskiego

3.12 od godz. 8:00 do 15:00 Skaratki

6.12 od godz. 8:00 do 15:00 Skaratki

7.12 od godz. 8:00 do 15:00 Jackowice

7.12 od godz. 11:00 do 15:00 Łowicz, ul. Zagrodowa, ul. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kazimierza Jeżewskiego, ul. Janusza Korczaka

8.12 od godz. 8:00 do 12:00 Klewków

8.12 od godz. 8:00 do 12:00 Domaniewice

9.12 od godz. 8:00 do 15:00 Domaniewice

10.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat piotrkowski Zosin, Janaszówek, Bogdaniec, Szczytno, Pilawice, Wymysłów, Feliksów

1.12 od godz. 8:00 do 17:00 Boryszów, 44-81 oraz dz. 101 dz. 140 dz. 350, 351/1 dz. nr.141/4 dz.102 dz.133 dz.139/4

30.11 od godz. 8:00 do 15:00

Gorzkowice, ul. Piotrkowska 7, 28-48, Gorzkowiczki, 2-31 oraz dz. 743, 756/1, 919, 978/2, 988

1.12 od godz. 7:30 do 14:00 Wola Krzysztoporska, ul. Adama Mickiewicza 3-37, ul. Leśna 4-17, ul. Wesoła 10-71, ul. Zielona 1-13

2.12 od godz. 8:00 do 15:00 Szydłówka, 3, Szydłów-Kolonia, 1-16A oraz dz. 118/3, 118/4, 118/5

3.12 od godz. 8:00 do 15:00 Baby, ul. Zielona 1-54 oraz dz. 363, 368/9, 400/2, 400/7, 414/1

6.12 od godz. 8:00 do 15:00 Przygłów, 119 143 169 148 dz. 659/6 162 B 162 dz.685/6 dz 687/9, 688/8 dz. 682/5 dz. 702/2, 704/4 dz. 703/1 dz.652/3 dz.703/2 dz.707/1, 705/4 dz.708/11 dz.708/6 dz.708/9 dz.709/1 dz.709/7

9.12 od godz. 8:00 do 14:00 Gieski, dz. 115/3, 120, Świerczyńsko, 6-18, 27, 32-37 dz. 293, 304/2, 89/4

13.12 od godz. 8:00 do 15:00

Łódź Łódź-Górna, ul. Czerwcowa od numeru 3 do 35 i od numeru 24 do 32

30.11 od godz. 8:30 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Generała Bema od numeru 5 do 31a oraz od numeru 2 do 14a, ul. Przedwiośnie od numeru 3 do 29 oraz od numeru 4 do 30, ul. Sasanek numer 2, ul. Szczęśliwa od numeru 2 do 10, ul. Świetlana numery 19 i 20, ul. Zgierska od numeru 159 do 185

2.12 od godz. 8:00 do 11:00 Łódź-Widzew, ul. Brzezińska od numeru 35 do 59 oraz numer 44, ul. Taternicza numer 1

2.12 od godz. 8:00 do 16:00 Łódź-Górna, ul. Przestrzenna od numeru 18 do 20 i od numeru 13 do 25, ul. Sławna cała, ul. Feliksy cała

2.12 od godz. 9:00 do 13:00

Łódź-Widzew, ul. Arniki cała, ul. Kosodrzewiny od numeru 1 do 11 i od numeru 8b do 16, ul. Henrykowska od numeru 13 do 37 i od numeru 16 do 38a

3.12 od godz. 9:00 do 12:00 Łódź-Widzew, ul. Olkuska od numeru 17 do 23 oraz działki od 176/1 do 176/35 i działki od 177/2 do 177/4.

6.12 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Widzew, ul. Beskidzka numery 19, 27, 29 oraz od numeru 16 do 32, ul. Brzezińska numery 3, 4 i 23/25, ul. Kierpcowa cała, ul. Kobzowa cała, ul. Spiska cała

7.12 od godz. 8:00 do 11:00 Łódź-Widzew, ul. Balsamowa od numeru 5 do 15 oraz numer 10, ul. Strykowska od numeru 143 do 181 oraz od 96 do 166, ul. Zaścianek Bohatyrowicze od numeru 3 do 21, Łódź-Bałuty, ul. Bursztynowa od numeru 1 do 13 oraz od 2 do 6, ul. Józefa Sawickiego od numeru 4 do 20, ul. Łodzianka od numeru 7 do 33 oraz od 8b do 36, ul. Okólna od numeru 35 do 63 oraz od 44 do 88, ul. Aksamitna numer 3 i 6

7.12 od godz. 8:00 do 15:00

Łódź-Bałuty, ul. Nad Niemnem od numeru 61 do 63 oraz działki od numeru 119/4 do 121/1 i od numeru 134/2 do 134/4

8.12 od godz. 7:30 do 14:00 Łódź-Widzew, ul. Turnie od numeru 1 do 53 oraz od 2 do 54, ul. Wichrowa od numeru 1 do 87 oraz od 2 do 52, ul. Halna od numeru 1 do 77 oraz od 2 do 86, ul. Rysy numer 6, ul. Jana Dębowskiego od numeru 11 do 25, ul. Hyrna od 1 do 15 oraz od 2 do 8, ul. Giewont numer 28 i 28a, ul. Olkuska numer 17 Ogrody Działkowe, ul. Listopadowa od numeru 35 do 87a oraz od 46 do 54, ul. Obłoczna od numeru 1 do 5 oraz od 2 a 4, ul. Kamykowa cała, ul. Klimka Bachledy numer 19, 30 i 31, ul. Telefoniczna pętla tramwajowa MPK "STOKI"

8.12 od godz. 8:00 do 15:00

Łódź-Bałuty, ul. Uranowa od numeru 1 do 7 oraz od 2 do 8, ul. Fiołkowa od numeru 2 do 8a, ul. Wycieczkowa numer 12, ul. Promienna numer 30, ul. Mineralna numer 2, ul. Księżycowa od numeru 1 do 21 oraz od 4 do 28

10.12 od godz. 7:00 do 15:00 Łódź-Widzew, ul. Papiernicza nr 7 - zk nr 6095

10.12 od godz. 7:00 do 14:00 Łódź-Górna, ul. Godna cała, ul. Przestrzenna od numeru 80 do 86 i od numeru 90 do 94 oraz nr 55, ul. Treflowa nr 44 i nr 46, ul. Piwowarska nr 21 i nr 21b

13.12 od godz. 7:00 do 16:00 Łódź-Górna, ul. Finansowa od numeru 4 do 54 i od numeru 7 do 55c, ul. Starorudzka od numeru 22 do 36 i od numeru 29 do 31

14.12 od godz. 7:00 do 16:00

Łódź-Widzew, ul. Lawinowa od numeru 14 do 42 i od numeru 57 do 61 oraz działki 94/4 i 87/3, ul. Henrykowska nr 18 - stacja 23321

14.12 od godz. 8:00 do 16:00 Łódź-Górna, ul. Józefów od numeru 1 do 39 i od numeru 6 do 38a oraz działki 49/4 i 49/8, ul. Rzgowska od numeru 266 do 278 oraz działki 144/7 i 152/16 oraz Autokomis i stacja LPG

15.12 od godz. 7:00 do 16:00 powiat wieluński Olewin

30.11 od godz. 8:30 do 13:30 Małyszyn, Trębaczew, ul. Stefana Batorego, ul. Reja, ul. Emilii Plater, ul. Słoneczna, ul. Kolejowa, ul. Dojazdowa, Rusiec, ul. Dworcowa, ul. Kolejowa, ul. Wieluńska, Józefów Widawski, Rusiec Kolonia

30.11 od godz. 8:30 do 13:30

Jajczaki, Szczyty, ul. Nowowiejska, Rusiec, ul. Mickiewicza

2.12 od godz. 8:30 do 13:30

Kochlew, Krzeczów, ul. Akacjowa, ul. Wczasowa

3.12 od godz. 7:30 do 9:30 Krzeczów, ul. Wczasowa, ul. Słoneczna, ul. Ogrodowa, ul. Turystyczna, ul. Wieluńska, ul. Wschodnia, ul. Osiedle Młodzieżowe

3.12 od godz. 7:30 do 18:30 Wierzchlas, ul. Wieluńska Janinów

3.12 od godz. 8:30 do 13:30 Kochlew, Krzeczów, ul. Akacjowa, ul. Wczasowa

3.12 od godz. 16:30 do 18:30 Rychłocice, Konopnica, ul. Leśna

10.12 od godz. 8:30 do 12:30 Stara Wieś, 2-52 oraz dz.163/2, dz.304, dz.330/4, dz.334

1.12 od godz. 8:00 do 15:00 Stara Wieś, 2-52 oraz dz.163/2, dz.304, dz.330/4, dz.334

14.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat pajęczański Siemkowice, ul. Polna, ul. Kościelna, Wieluń, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, Rusiec, ul. Kilińskiego, ul. Południowa

1.12 od godz. 8:30 do 13:30

Katarzynopole, Zmyślona

7.12 od godz. 8:30 do 14:00 Glina Duża, Konopnica, ul. Parkowa, ul. Spółdzielcza, ul. Szkolna, Korablew, Zagrodniki, Wierzchlas, ul. Piechowska Piechów, ul. Zielona, ul. Polna

8.12 od godz. 8:30 do 13:30 Tuchań, Chorzew, Chorzew Kolonia, Kiełczygłów-Okupniki, Gumnisko, Osina Duża

10.12 od godz. 8:30 do 13:30 Radoszewice, ul. Niemojewskich, ul. Powstania Styczniowego, ul. Cmentarna

13.12 od godz. 8:30 do 13:30 Zabrzezie, Górka Klonowska-Kolonia

15.12 od godz. 8:30 do 13:30 powiat opoczyński Chorzew

10.12 od godz. 8:00 do 9:30 Chorzew

10.12 od godz. 13:00 do 14:30 Małoszyce, 1, 78, Poświętne, ul. Akacjowa, ul. Bielawska, ul. Cicha, ul. Główna, ul. Jaśminowa, ul. św. Marka

30.11 od godz. 8:00 do 15:00

Inowłódz, dz. 476

30.11 od godz. 8:00 do 15:00

Radonia, Marianka, Małe Końskie, Grabowa, Mniszków, ul. Cicha, ul. Leśna, Syski, Holendry Grabowskie

1.12 od godz. 8:00 do 15:00 Zajączków

2.12 od godz. 8:00 do 17:00 Białaczów, os. Kowalów, ul. Ogrodowa 3

2.12 od godz. 8:00 do 15:00 Zajączków

6.12 od godz. 8:00 do 17:00 powiat łęczycki Ksawerów, ul. Mały Skręt od numeru 2 do numeru 54, ul. Miła cała, ul. Złota cała, ul. Wschodnia od numeru 1b do numeru 26, Łódź-Górna, ul. Dorszowa numery 38 i 49, ul. Ksawerowska od numeru 53 do numeru 79 (strona nieparzysta) oraz numer 49 Centrum Ogrodnicze

30.11 od godz. 8:30 do 14:00 powiat zgierski Rosanów, ul. Jacka, ul. Jakuba, ul. Henryka, ul. Jana, ul. Albina, ul. 1 Maja, ul. Michała, ul. Małgorzaty

1.12 od godz. 8:00 do 14:30

powiat łódzki wschodni Bronisin Dworski, ul. Dworska od numeru 2 do 29, ul. Nad Nerem, ul. Dębowa, 108 Piemontes, Łódź-Górna, ul. Brójecka numer 60/62 zk 7450 - 7454, oraz numer 66 zk 8267 - 8270

7.12 od godz. 8:00 do 15:00 Rzgów, ul. Ogrodowa od Tuszyńskiej do numeru 31, 32, ul. Długa od Tuszyńskiej do numeru 31, ul. Przejazd, ul. Tuszyńska numery 8, 10, 20, 22, 24, ul. Szkolna od numeru 4 do Ogrodowej

9.12 od godz. 7:30 do 18:00 powiat kutnowski Pawlikowice, numery od 82 do 89b oraz Leśniczówka

10.12 od godz. 8:00 do 15:00 Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski, ul. 18 Stycznia 15, ul. Górnicza 15 oraz dz. 116/2, ul. Sowia 34C dz. 119/5 34dz.119/9 dz.119/11 35d dz 119/8 34 dz. 119/4 dz.119/10 34 dz. 119/2 dz. 119/12

2.12 od godz. 8:00 do 14:00

Piotrków Trybunalski, ul. Jodłowa 7A-10, 37-41A, ul. Kasztanowa 1-23, ul. Malinowa 25-60 oraz dz. 150/ 7 dz. 150/13 dz. 150/14 dz.150/12, ul. Świerkowa 4-24, ul. Zajęcza dz. 150/11 dz.148/2

10.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat tomaszowski Sangrodz, dz. 58/3, 57/5, 57/3, 57/1, ul. Wspólna

1.12 od godz. 8:00 do 15:00 Twarda, ul. Cegielniana

3.12 od godz. 8:00 do 12:00 Swolszewice Małe, ul. Stara Wieś

3.12 od godz. 11:00 do 15:00 Tomaszów Mazowiecki, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, Psaż Zieleni, ul. Grunwaldzka 11, ul. Berka Joselewicza 6, 8, 11-16, 18, 20,, ul. Krzywa 10, ul. Krzyżowa 3, 11-13, 16, 21-26, 28, 30, 45, ul. Piekarska 6, 8, 11, 17, ul. Juliusza Słowackiego 3, 7, 9, 13, 16, 18, 22, 23,, ul. Wschodnia 20, 22, ul. Zgorzelicka 45, 47

8.12 od godz. 8:00 do 16:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

