Brak prądu w łódzkim. Sprawdź gdzie 5.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat pajęczański

Pajęczno, ul. Międzyzakładowa 3.

5.08 od godz. 13:00 do 19:00

miejscowość Łężce, nr parzyste od 2 do 20 i od 40 do 48, nr nieparzyste od 1 do 5.

9.08 od godz. 8:00 do 15:00

powiat zduńskowolski

Wojsławice, gm. Goszczanów, Stojanów, Modła

5.08 od godz. 8:00 do 15:00

Zduńska Wola, ul. Kręta, ul. Łaska 68, 70, 72, 73, 74, 79, 89, 81, 91, 91a, 93, ul. Marii Konopnickiej od nr 2 do 29, ul. Osmolińska 2, ul. Władysława Jagiełły

11.08 od godz. 8:00 do 12:00

Grabina, gm. Zadzim

16.08 od godz. 8:00 do 15:00

Boczki Stare, Gosiow, Boczki-Parcela, Reduchów

16.08 od godz. 8:00 do 15:00

Reduchów, Reduchów-Kolonia

18.08 od godz. 8:00 do 15:00