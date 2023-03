Brązowy medal koszykarek kadry województwa łódzkiego. Zdjęcia

2019 - 1. miejsce, 2020 - 3. miejsce, 2021 - 4. miejsce, 2022 - 2. miejsce, 2023 - 3. miejsce

Na początku osiem najlepszych Kadr Wojewódzkich w kraju, podzielonych zostało na dwie grupy. Łodziankom przyszło grać w grupie A, z kadrami Kujawsko-Pomorską, Śląską i Wielkopolską. Na tym etapie rozgrywek, nasz zespół wygrał dwa mecze i przegrał z późniejszym zdobywcą 1. miejsca tj. wielkopolankami. Tym samym awansowaliśmy do "pierwszej czwórki" turnieju z drugiego miejsca w grupie i tym samym "wpadliśmy" na zwycięzcę grupy B tj. Kadrę Dolnośląskiego. Po bardzo wyrównanym meczu, szczególnie w pierwszej połowie, ulegliśmy im. W końcu przyszło nam grać w meczu o 3. miejsce z utytułowaną Kadrą Pomorza. I choć nie był to łatwy mecz, bowiem dziewczyny z północy Polski cały czas "goniły" wynik, to nasza kadra okazała się lepsza i to na szyjach łodzianek zawisły brązowe medale! - informuje prezes ŁZKosz Bartłomiej Wojdak.