Budżet obywatelski Łodzi na rok 2022. Ile wniosków złożyli łodzianie? Najbardziej zaskakujące wnioski do budżetu obywatelskiego Łodzi!

Wśród zadań związanych z zielenią i infrastruktura jest projekt magicznego tunelu z roślin na Zdrowiu, połączenie parku Julianowskiego z rekreacyjnymi terenami wzdłuż rzeki Sokołówki przejazdem pieszo-rowerowym przez ulicę Zgierską, a także wniosek o zakup tomografu i młotków diagnostycznych do badania stanu drzew dla łódzkiego magistratu. Jeden z mieszkańców chce budowy fontanny w kształcie sztucznej rzeki na placu Komuny Paryskiej.

- Około 25 proc. to projekty zielone, kolejne 25 proc to drobna infrastruktura, taka jak ławki, czy kosze, tuż za nimi uplasowały się projekty dotyczące sportu i rekreacji – informuje Katarzyna Dyzio, dyrektor Biura Aktywności Miejskiej UMŁ.

Zakończyło się składanie wniosków do 9. edycji budżetu obywatelskiego Łodzi. Mieszkańcy złożyli 1023 wnioski. Z tego 263 wnioski to projekty ogólnołódzkie, a 800 - osiedlowe. Większość wniosków złożono w formie elektronicznej. Liczba zgłoszeń może jeszcze wzrosnąć o wnioski wysłane pocztą.

Nie brakuje zadań związanych z doposażeniem szkół, rozbudową ich infrastruktury, czy zakupem książek do bibliotek. Są też projekty ekologiczne, takie jak stawianie butelkomatów na łódzkich osiedlach czy regałów do dzielenia się szklanymi zniczami na cmentarzach. Kilka wniosków dotyczy zwiększenia liczby patroli straży miejskiej w różnych rejonach miasta. Leszek Wojtas z wydziału dowodzenia straży przekonuje, że „Alkohol i kulturę da się połączyć” zgłaszając dodatkową prewencję w punktach sprzedaży alkoholu.

Wśród wniosków nie brakuje pomysłów nietypowych. Zdesperowany mieszkaniec Chojen chce ustawienia dwóch tablic kierujących do punktu zbierania odpadów przy ul. Granicznej. Tłumaczy, że trudno tam dojechać bez GPS-u, więc ludzie wyrzucają śmieci na dziko. Natomiast kierowcy chcą rozstawić na skrzyżowaniach Łodzi 600 tabliczek przypominającym rowerzystom, by nie przejeżdżali przez przejście dla pieszych.

Ale we wnioskach do budżetu obywatelskiego widać też podstawowe potrzeby, takie jak budowa brakującego odcinka wodociągu przy ul. Tatarczanej dla kilku posesji czy wniosek o bezpieczne przejście dla pieszych przy przystankach MPK na skrzyżowaniu Jaskółczej z Łagiewnicką.

Do realizacji wniosków jest jeszcze długa droga. Teraz wnioski ocenią urzędnicy, w sierpniu projekty zaakceptują radni. We wrześniu komitet koordynacyjny zatwierdzi listę do głosowania. Łodzianie oddadzą głosy w październiku, a w przyszłym roku zacznie się realizacja. Wartość wybranych wniosków wyniesie 26 mln zł, z tego 20,5 mln zł zajmą projekty osiedlowe, a 5,5 mln - ogólne.