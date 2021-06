Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zarabia o wiele za dużo. Ile musi zwrócić?

RIO kompleksową kontrolę finansów Aleksandrowa Łódzkiego przeprowadziło jesienią 2020 r., a w wystąpieniu pokontrolnym wśród wielu uwag, najciekawsze są te dotyczące wynagrodzeń burmistrza Lipińskiego oraz jego kluczowych urzędników, czyli zastępcy burmistrza, sekretarza i skarbnika. Otóż od lipca 2018 r. rząd zmienił rozporządzenie odnośnie zarobków samorządowców, a wedle nowego prawa podstawowa pensja burmistrza miasta liczącego powyżej 15 tys. mieszkańców (do 100 tys.), wynosiła 4,8 tys. zł brutto, a nie 6 tys. zł. jak przed zmianą. Tymczasem RIO wskazuje, że Rada Miejska - a w Aleksandrowie większość trzymają radni komitetu burmistrzowskiego - po zmianie prawa nie podjęła żadnych uchwał zmierzających do dostosowania zarobków burmistrza do zmienionego prawa. Co więcej, burmistrz Lipiński pobiera także dodatek funkcyjny w wysokości 2 tys. 88 zł, dodatek specjalny 3 tys. 325 zł 20 gr. oraz dodatek stażowy - 1,2 tys. zł. Według RIO dodatek specjalny burmistrza jest wyższy od maksymalnego o 475 zł, a stażowy zbyt wysoki o 240 zł. Łącznie burmistrz zarabia więcej o ponad 1,2 tys. zł, natomiast w sumie od lipca 2018 r. do końca września 2020 r., czyli okresie obejmującym kontrolę, burmistrzowi nadpłacono blisko 51,4 tys. zł. brutto.