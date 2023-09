Byli piłkarze ŁKS, SMS Łódź i Widzewa w sztabie Michała Probierza

1 czerwca 2006 roku Michał Probierz został trenerem Widzewa, a tę funkcję młodemu szkoleniowcowi powierzył Zbigniew Boniek, ówczesny właściciel klubu z al. Piłsudskiego. Wcześniej, bo latem 2004 Michał Probierz został piłkarzem Widzewa Łódź. Karierę piłkarską zakończył po odniesieniu poważnej kontuzji w meczu Widzewa z RKS Radomsko 21 maja 2005 roku. Zbigniew Boniek do dziś ma doskonałą opinię o Michale Probierzu. „Zrealizowało się marzenie Michała, człowieka ambitnego, z zasadami. Życzę, aby doprowadził reprezentację Polski do mistrzostw Europy. Powodzenia, Michał” - przekazał Boniek na platformie X (dawniej Twitter).

5 września 2011 Probierz został trenerem ŁKS Łódź. W swoim debiucie poprowadził łódzki zespół do zwycięstwa w meczu z Cracovią 1:0. W listopadzie po otrzymaniu oferty pracy z Arisu Saloniki, rozwiązał za porozumieniem stron kontrakt z ŁKS. W ŁKS wsławił się zamianą ławki rezerwowych. Po przyjściu Probierza gospodarze na stadionie ŁKS zajmowali tę ławkę, która znajdowała się za plecami sędziego liniowego (wcześniej należała ona do gości). Trener Probierz uważał, że wtedy można wywierać presję na arbitrze... Uwielbiał kawę wypijaną w kawiarence na ulicy Piotrkowskiej przy 6 Sierpnia i Grand Hotelu.

W 2015 roku tę właśnie posadę selekcjonera kadry wywróżył Probierzowi... Zbigniew Boniek. Ówczesny trener Jagiellonii odwiedził zgrupowanie Polaków (pod wodzą Adama Nawałki). Nagranie z tej wizyty podbija sieć.

Krótko, bo od 14 listopada 2012 do 27 grudnia pracował w GKSBełchatów.