Były piłkarz Feyenoordu Rotterdam oraz Leeds United w Warcie Sieradz ZDJĘCIA

NOWE Plusy i minusy w Tokio. Aniołki idą do nieba, medale toną w wodzie

Czwartek nie przyniósł medali dla polskich sportowców w Tokio. W kajakarstwie znów zabrakło setnych sekundy do medalu i dopadło nas to feralne czwarte miejsce. Są za to nadzieje na medale podczas weekendu, bo mamy kolejne szanse w kajakach i fantastycznie pobiegły w półfinale w sztafecie 4x400 m Aniołki Matusińskiego, a Maria Andrejczyk też już szykuje na piątek swój oszczep. Zobaczcie nasze plusy i minusy ostatnich godzin w Tokio.