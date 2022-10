Cały świat oklaskiwał siatkarki ŁKS Commercecon. Trzeba mieć karnet na mecze ligowe ŁKS

Łódzcy kibice i są... dumni. Łódź jest potęgą siatkarską i basta. Po mistrzostwach świata kibice z Łodzi mieć będą możliwość oklaskiwania swoich bohaterek, wszak po mundialu rozpocznie się nowy sezon Tauron Ligi i hala podczas ligowych meczów naszych siatkarek powinna pękać w szwach.

Trwa sprzedaż karnetów na mecze siatkarek ŁKS Commercecon w sezonie 2022/2023. Sprzedaż karnetów w serwisie https://sportarena.makis.pl.

Tradycyjnie dla kibiców przedłużających karnety ŁKS przygotował je w identycznej cenie jak w poprzednich sezonach. Karnet uprawnia do wejścia na wszystkie mecze fazy zasadniczej, fazy play-off oraz Pucharu Polski (jeśli będą rozgrywane w Sport Arenie). Dla nowych karnetowiczów ceny kształtują się następująco: ulgowy (od 5 do 16 roku życia) – 120 zł, normalny (powyżej 16 roku życia) – 250 zł.

Dla osób chcących jeszcze bardziej wesprzeć sekcję klub przygotował karnet Siatkofan. Cena to 200 zł za karnet ulgowy i 400 zł za karnet normalny. W cenie takiego karnetu są: wejścia na wszystkie mecze fazy zasadniczej, fazy play-off, Puchar Polski (jeśli będą rozgrywane w Sport Arenie). Posiadacze karnetu Siatkofan nie tylko wspierają sekcję, ale również w ramach karnetu w trakcie sezonu otrzymają niespodziankę (gadżet klubowy wykonany w limitowanej liczbie tylko dla posiadaczy karnetu) oraz zaproszenie na spotkanie z zespołem. Żal nie skorzystać z tak atrakcyjnej oferty.