Cenny remis po emocjonującym meczu żużlowców H. Skrzydlewska Orzeł Łódź

Siłę spadkowicz z ekstraligi pokazał w Łodzi już w pierwszym wyścigu, wygranym 5:1. Łódzki zespół ma jednak w tym sezonie silnych juniorów, którzy wygrali 5:1 (Nikodem Bartoch przed Mateuszem Dulem). Po czterech wyścigach był remis 12:12, a piąty goście wygrali 5:1.

Później na torze brylowali łodzianie. Zapowiadali, że pogonią Myszki (są w herbie Falubazu) i rzeczywiście wcielili się w rolę zgłodniałego kota. 4:2, 3:3, 5:1, 5:1, 4:2 – to wyniki biegów od siódmego do jedenastego. Zespół H.Skrzydlewska Orzeł Łódź prowadził 36:30.

Dwa kolejne biegi łodzianie przegrali po 2:4i przed nominowanymi prowadzili 40:38. Wielkie emocje. Goście potwierdzili jednak klasę, wyniesioną z ekstraligi. Wygrali czternasty wyścig 5:1 i objęli prowadzenie 43:41. W ostatnim biegu wykluczony został Rohan Tungate za dotknięcie taśmy. Łodzianie wygrali 4:2 i w całym meczu zanotowali remis. To duży sukces ekipy H. Skrzydlewska Orzeł Łódź. ą

e.winner pierwsza liga

H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – Falubaz Zielona Góra 45:45

H.Skrzydlewska Orzeł Łódź: Marcin Nowak 5+1, Norbert Kościuch 10, Niels Kristian Iversen 6, Luke Becker 6+1, Brady Kurtz 12, Nikodem Bartoch 4, Mateusz Dul 2+1. Trener: Michał Widera.

Falubaz: Rohan Tungate 7+1, Piotr Protasiewicz 3, Krzysztof Buczkowski 12+1, Jan Kvech 6+1, Max Fricke 9+1, Dawid Rempała 2, Fabian Ragus 0, Mateusz Tonder 6. Trener: Piotr Żyto.

Inne mecze: ROWRybnik – Start Gniezno 59:31, Trans MF Landshut Devils – Wybrzeże Gdańsk (wynik podamy jutro), Wilki Krosno – Polonia Bydgoszcz (13 maja).

1.Wilki Krosno36+54

2.Falubaz Zielona Góra46+10

3.H. Skrzydlewska Orzeł Łódź55-12

4.Polonia Bydgoszcz34+22

5.ROW Rybnik44+22

6.Start Gniezno43-33

7.Trans MF Landshut Devils32-18

8.Wybrzeże Gdańsk40-45

22.05: Trans MF Landshut Devils – H.Skrzydlewska Orzeł Łódź, Falubaz Zielona Góra – Polonia Bydgoszcz, Wybrzeże Gdańsk – ROWRybnik, Start Gniezno – Wilki Krosno.