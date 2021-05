Centra handlowe znów otwarte. Od rana tłumy w sklepach, łodzianie czekali na otwarcie centrów handlowych. Klienci polują na wyprzedaże

We wtorek po ponad miesiącu zostały ponownie otwarte centra handlowe. Jeszcze przed południem pojawiły się w nich tłumy klientów. Kolejki tworzyły się w sklepach odzieżowych i obuwniczych, a także w marketach budowlanych i sklepach meblowych.Większość sklepów i punktów w centrach handlowych została zamknięta 20 marca. Początkowo miały być nieczynne do 9 kwietnia, ale obostrzenie przedłużano kilka razy. Do otwarcia doszło we wtorek 4 maja. I na ten moment czekało wiele osób.Czytaj dalej

Grzegorz Gałasiński