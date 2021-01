Centrum Równamy Szanse w Łodzi zaprasza na „Poranki Terapeutyczne”, czyli program zajęć dla dzieci w wieku 3-6 lat

Centrum Równamy Szanse w Łodzi zachęca, aby zapisać dziecko na „Poranki Terapeutyczne”, jeśli rodzic czuje się zaniepokojony jego rozwojem (jednak przy zapisach nie trzeba przedstawiać orzeczenia o niepełnosprawności dziecka czy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego). Kadra centrum z ulicy Wólczańskiej 56 w Łodzi wyda profesjonalną diagnozę oraz ustali dla zapisywanego dziecka indywidualny tryb terapii.

Program „Poranków Terapeutycznych” to 18 godzin zajęć w tygodniu (od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.30-13). W ramach zajęć specjalistycznych Centrum Równamy Szanse gwarantuje m.in. trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych, muzykoterapię oraz fizjoterapię. Natomiast w ramach zajęć indywidualnych: m.in. terapię pedagogiczną i logopedyczną. Ponadto „Poranki Terapeutyczne” to np. dostęp rodzica do konsultacji ze specjalistami. Opłata miesięczna wynosi 850 zł za dziecko. Obejmuje ona terapię indywidualną i grupową, zdrową przekąskę oraz ubezpieczenie dziecka.