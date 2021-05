Cezary Pazura odwiedził rodzinny Niewiadów. Wspominał swoje dzieciństwo [ZDJĘCIA]

Cezary Pazura, znany i lubiany aktor, odwiedził swój rodzinny Niewiadów. Film nakręcony wspólnie z firmą Morele koło Tomaszowa Mazowieckiego możemy zobaczyć na kanale Cezarego Pazury na You Tube.

Podróż w czasie rozpoczyna się od zjazdu z S8 na węźle Lubochnia, gdzie Pazura przypomina dawną gierkówkę, następnie dociera do Ujazdu, pod kościół św. Wojciecha, gdzie mieści się jego rodzinna parafia. Tu przystępował do pierwszej komunii świętej. Pod drugiej stronie ulicy aktor pokazał 150-letni budynek, w którym mieściły się salki katechetyczne i gdzie chodził na religię. Wracając z religii do domu z kolegami moczyli często nogi w strumieniu przy pobliskim dawnym młynie, nawet gdy rzeką płynęła kra... co niestety często kończyło się anginą ropną.

W samym Niewiadowie wspomnienia Wujek Czarek rozpoczyna na rogatkach osiedla, gdzie od razu rozpoznawany jest przez mieszkańców. - Swój człowiek - wita go przejeżdżający rowerzysta. Chwilę później aktor przypomina, że las, który leży między Niewiadowem a Ujazdem sadziła klasa ósma, której wychowawcą był ojciec Pazury. Sam Czarek był wtedy w pierwszej klasie.