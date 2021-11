Chechło. Zderzenie pociągu i osobówki. To już drugi wypadek w ciągu kilku dni

22 listopada po godz. 6 do na strzeżonym przejeździe kolejowym w Chechle II doszło do zderzenia pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i alfy romeo. To już drugi wypadek w tym miejscu w ciągu kilku dni. Rogatki nie działały.

33-letnia kierująca wjechała na przejazd, nie zatrzymując się przed znakiem STOP. Miała wiele szczęścia - nic się jej nie stało, bo zdążyła uciec z auta, zanim wjechał w nie pociąg. Nie ucierpieli też pasażerowie pociągu. Maszynista i 33-latka byli trzeźwi. Sprawczynię ukarano mandatem.

Przypomnijmy: Do niebezpiecznego wypadku doszło także 18 listopada. Na tym samym przejeździe przy ulicy Torowej pociąg towarowy zderzył się z tirem. Na szczęście pociąg uderzył w tył ciężarówki i nikomu nic się nie stało. Na miejsce wezwano służby, w tym Straż Ochrony Kolei.