Chrobry Głogów, to ulubiony rywal wicelidera I ligi

Piąta w rankingu Arka Gdynia ma zaledwie “oczko” mniej, a szósty GKSTychy traci do zespołu trenera Ireneusza Mamrota trzy punkty. Ścisk w tabeli nieprawdopodobny i każda kolejka może przynieść przetasowania. Po tej najbliższej łodzianie mają szansę zgubić Górnika Łęczna, który gra w niedzielę na swoim boisku z liderem rankingu Termaliką Nieciecza, która po przerwie spowodowanej koronawirusową kwarantanna koronawirusową odzyskała wigor, rozbijając w mininą środę Puszczę Niepołomica aż 4:0 (2:0). “Słoniki”, jak kibice nazywają niecieczan, są faworytem starcia w zespołem trenera Kamila Kieresia. Łodzianie muszą więc, po prostu muszą, zgarnąć w Głogowie trzy punkty i są faworytem starcia. Zresztą Chrobry leży drużynie ze stolicy województwa łódzkiego. O jesiennej wygranej wspominałem, natomiast w debiutanckim występie w I lidze w sezonie 2018/2019 ełkaesiacy triumfowali na boisku Chrobrego 1:0 (1:0) po golu Jewhena Radionowa, który jest obecnie graczem Puszczy Niepołomice. W rewanżu było jeszcze lepiej, bo 2:0 (1:0). Tym razem strzelali Daniel Ramirez (obecnie Lech Poznań) i Artur Bogusz (Radomiak). Mają więc łodzianie sposób na Chrobrego. - Trener Ireneusz Mamrot będzie miał w tym meczu do dyspozycji wszystkich najlepszych piłkarzy - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy klubu z alei Unii 2. - Żaden z graczy nie pauzuje za żółte kartki. Po meczu z Radomiakiem nikt nie zgłaszał urazu. W czwartek piłkarze trenowali normalnie na boisku przy ulicy Minerskiej. Do Głogowa wyjeżdżają w piątek, bo sobotni mecz rozpoczyna się o 12.40.

Mecz będzie szczególny dla Maksymiliana Rozwandowicza, bo to były zawodnik klubu z Głogowa. W ekipie gospodarzy jest natomiast były ełkaesiak Kamil Juraszek, który zaliczył w tym sezonie 13 meczów o punkty.

Spotkanie w Głogowie poprowadzi sędzia Sylwester Rasmus z Torunia. Pomagać mu będą Paulina Baranowska oraz Bartosz Kaszyński. Będzie to drugi mecz tego arbitra w trwającym obecnie sezonie z udziałem łodzian. Co ciekawe, prowadził jesienny mecz na alei Unii 2 właśnie z Chrobrym. ŁKS triumfował wówczas 4:0 (0:0). Gole strzelili: Samu Corral, Carlos Moros Gracia, Pirulo oraz Antonio Domingeuz, a więc zagraniczny zaciąg. Dla Sylwestra Rasmusa starcie Chrobrego z ŁKS będzie 13 meczem I ligi w obecnym sezonie.ą