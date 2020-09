Chrobry - Widzew. Co trener mówi o meczu. Zobacz ZDJĘCIA Z TRENINGU WIDZEWA

- Każdy trening i sparing jest nową nauką dla człowieka. Życie uczy nas codziennie i pomaga nam nakreślić kierunek, w którym chcemy zmierzać. Cieszymy się, że mogliśmy zagrać dwie równe połowy, co wcześniej nam się nie zdarzało. Ważne jest również to, że zawodnicy, którzy dołączyli do nas później mogli dojść do optymalnej formy - stwierdził szkoleniowiec.

- To dla mnie duża strata. Wiemy, że pierwszy mecz Mikulicia nie był udany i on też był tego świadomy. Kolejny tydzień przepracował jednak bardzo dobrze, ale takiego scenariusza nie dało się przewidzieć. Jest nam bardzo smutno z powodu tej kontuzji. To młody chłopak z ogromną pasją i chęcią do gry w piłkę. Będziemy go mocno wspierać w powrocie do zdrowia - zaznaczył opiekun pierwszej drużyny Widzewa.

Albański szkoleniowiec odniósł się również do kwestii obsady bramki na mecz z Chrobrym Głogów. - Wojtek jest świadomy, że jego ostatni występ nie był najlepszy, ale uważam że powinien wyciągnąć wnioski i przeć do przodu. Oczywiście ponieśliśmy porażkę, ale nie możemy obwiniać wyłącznie konkretnego zawodnika. Zawiedliśmy jako drużyna. Mamy jeszcze dwa dni do meczu, więc zachowujemy spokój i nie będziemy ułatwiać analizy przeciwnikom, podając kto zagra w bramce. Sytuację kadrową skomplikowała nam kontuzja Mikulicia, więc musimy korzystać z tych zawodników, których mamy.