Ciekawe miejsca w Łodzi. Mają swój styl, urok i klimat. Warto je odwiedzić teraz - w okresie wiosennym

Cebulice i dąb "Jagosz" w parku Klepacza

Jednym z takich miejsc jest park Klepacza przy ul. Skorupki, który teraz warto odwiedzić, ponieważ zaczęły w nim kwitnąć cebulice. Stąd niebieskie dywany i kobierce między drzewami, wśród których wyróżnia się potężny dąb. Jest to sławny „Jagosz” zwany też „Fabrykantem”, który właśnie został Europejskim Drzewem Roku 2023. Głosowało na niego ponad 45 tys. internautów. Uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki głosowania, odbyła się 21 marca w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Zdobycie tego prestiżowego tytułu przez „Jagosza” – jego nazwą upamiętniono Mieczysława Jagoszewskiego, znanego dziennikarza „Expressu Ilustrowanego” i „Dziennika Łódzkiego” - to dodatkowy powód, aby odwiedzić park Klepacza.

Magia luster w Pasażu Róży

Stamtąd możemy udać się do baśniowego Pasażu Róży łączącego ul. Piotrkowską i ul. Zachodnią w rejonie placu Wolności. Pasaż powstał w 2015 roku. Zasłynął z mozaiki lustrzanej w podwórku składającej się z tysięcy kawałków szkła. Autorką tej instalacji artystycznej jest Joanna Rajkowska, która pracowała nad nią – razem ze studentami ASP w Łodzi – przez dwa lata. Przez swój projekt nawiązała do choroby swojej córki – Róży, która szczęśliwie odzyskała wzrok po okresie, gdy była niewidoma. Stąd nazwa tego miejsca – Pasaż Róży. Wejść do niego możemy przez bramę stylowej kamienicy Antoniego Angela z połowy XIX wieku, w której mieścił się pierwszy w Łodzi hotel - Hotel de Pologne.