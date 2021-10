CNBA. Marcin Gortat zdobył 28 punktów w hali Społem w Łodzi. Zdjęcia

Komary jako jeden z faworytów dość łatwo poradzili sobie z przeciwnikiem. Młody zespół Looney dowodzony przez trenera Grzegorza Zwolińskiego mimo dużych chęci i zaangażowania nie był w stanie nawiązać równorzędnej walki. Marcin Gortat (MVP poprzedniego tygodnia ligi) do double double dołożył 4 asysty i trzy bloki, przy tym wszystkim trafiając 12 na 14 rzutów z gry. Oczywiście były klasyczne wsady oraz rzuty półhakami lewa i prawą ręką.

Pierwszą wygraną w lidze CNBA zanotowała drużyna Umed Basket prowadzona przez Piotra Niewiadomskiego (byłego gracza łódzkiej amatorskiej ligi koszykówki). Pokonali Bad Boys 65:54 a kluczem do wygranej okazała się zespołowa oraz szczelna obrona. Aż 9 graczy w zespole Umedu zdobyło punkty, w tym najwięcej uzyskał Kacper Jóźków (17). Wśród Złych Chłopców wyróżnił się Maciej Andrzejczak, autor 20 punktów.

W meczu na szczycie Z Kimś pokonali po dogrywce jednym punktem ButyNieGrają Medest. W tym spotkaniu było wszystko: wsady, efektowne bloki, faule techniczne, celny rzut z półdystansu na dogrywkę (Mateusz Staniaszek) oraz aż 21 celnych rzutów z dystansu. Patryk Wal poprowadził aktualnych mistrzów do zwycięstwa, notując 25 punktów, 6 zbiórek i 4 asysty. Po drugiej stronie parkietu wyrazy uznania należą się Aleksandrowi Fabiszewskiemu, który zdobył 20 punktów, dwa razy efektownie pakując piłkę do kosza z góry.