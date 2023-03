Co gubią łodzianie? Byliśmy w Biurze Rzeczy Znalezionych. Jest tam młot, zlewozmywak i wiele innych ciekawych rzeczy

Co gubią łodzianie? Wizyta w łódzkim Biurze Rzeczy Znalezionych

Aukcje Biura Rzeczy Znalezionych

Jeżeli do Biura Rzeczy Znalezionych trafiają rzeczy osoby, której nazwisko można ustalić to przetrzymywane są przez rok. Są to głównie dokumenty. W pozostałych przypadkach trzymane są przez dwa lata. Jeśli przez ten czas nie zgłosi się właściciel to trafiają na aukcje internetową. Organizowane są dwa razy do roku na Allegro. Ale wiele wskazuje, że ich częstotliwość zostanie zwiększona.