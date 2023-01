Co się dzieje z PGE Skrą Bełchatów. Karol Kłos: To wstyd

Karol Kłos, środkowy PGE Skry Bełchatów powiedział dla plusliga.pl: Wstyd. Tak, dzisiejszy mecz w naszym wykonaniu to wstyd. Jedno na pewno trzeba oddać, że Resovia postawiła bardzo trudne warunki. Zagrali bardzo dobrze na siatce, w obronie czy zagrywce. Punktowali nas praktycznie w każdym elemencie. Cały czas musieliśmy gonić, cały czas byliśmy pod wodą, a wtedy gra się trudno. Zaczęliśmy popełniać głupie błędy, których nie powinniśmy, jeżeli chcemy walczyć z nimi na styku. W tej rundzie zespół z Rzeszowa jest w zupełni innym miejscu niż my.

Na pytanie z czego wynikają zatem te problemy PGE Skry, że jej gra daleka jest od potencjału? Karol Kłos odpowiedział: Myślę, że to nie jest jeden element, a wiele rzeczy które się na to składają. Na pewno każda kolejna porażka gdzieś nas zakopuje i trudniej się z tego wygrzebać. Trudniej o jakąś pewność siebie, mimo że mamy doświadczony zespół. Nie gramy po prostu dobrze w siatkówkę. Nie potrafimy też utrzymać koncentracji przez dłuższy okres.