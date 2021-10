Coraz mniej osób chce mieszkać w Łodzi! Łódzkie, w rok straciło blisko 22 tys. mieszkańców, najwięcej w samej Łodzi

Zła sytuacja Łodzi

Oznacza to, że w ciągu roku populacja Łodzi zmniejszyła się o 9.363 osoby, a to niemal 43 proc. liczby ludności, która ubyła w ciągu roku w całym województwie łódzkim. To efekt nie tylko większej liczby zgonów i urodzeń, ale także tzw. migracji, czyli przesiedlania się mieszkańców stolicy nie tylko do innych województw czy krajów, ale także do pobliskich miejscowości i powiatów.