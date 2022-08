Czego dotyczy list prezesa Widzewa do prezydent Łodzi? Jeśli nie będzie dla nas miejsca na stadionie

Prezes Widzewa Mateusz Dróżdż dla oficjalnej strony klubu: - W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele informacji dotyczących współpracy na linii Klub - Urząd Miasta Łodzi - instytucje miejskie. Uważam, że wiele z nich można rozwiązać na poziomie operacyjnym z zarządem. Mamy swoje pomysły i argumenty, dlatego poprosiłem o bezpośrednie spotkanie. Ponieważ moja prośba pozostała bez odzewu, postanowiłem skierować list do Pani Prezydent, w którym przedstawiłem po raz kolejny obszerny punkt widzenia w wielu, ważnych dla Klubu i naszych kibiców, sprawach. Dotyczą one bezpieczeństwa na stadionie, ilości wejść oraz ograniczeń infrastrukturalnych w Sercu Łodzi, najmu obiektów czy problemów Klubu z goszczeniem oficjeli. Do dziś nie dostałem żadnej odpowiedzi na moją prośbę dialogu.

Niepokojąco zabrzmiała wypowiedź wiceprezesa Michała Rydza.

Na oficjalnej stronie Klubu ukazało się również kolejne zapytanie ofertowe w sprawie wynajmu powierzchni biurowej. Widzew wyprowadzi się ze swojego stadionu?