Czekają na wzmocnienia, zagrają z Master Pharm Rugby Łódź

Po pierwszej kolejce rywal łodzian ma gry w rugby powyżej dziurek w nosie. Drużyna Posnanii została wyleczona przez Orkan w Sochaczewie i przegrała 5:103.

Orkan zdemolował przyjezdnych 103:5, odnosząc najwyższe zwycięstwo w swojej historii. Na pomeczowej konferencji prasowej kapitan Posnanii Michał Wrona przyznawał, że w klubie czekają jeszcze na wzmocnienia, ale problemem są nie tylko odejścia ważnych graczy, ale też frekwencja na treningach i brak zgrania, co niestety każe widzieć w poznaniakach jednego z głównych kandydatów do spadku.

Drużyna Master Pharm Rugby Łódź walczyła do końca w Lublinie i w samej końcówce wyszarpała remis z Edach Budowlanymi Lublin 16:16.

Pozostałe mecze tej serii: Arka Gdynia - Edach Budowlani Lublin, Juvenia Kraków - Lechia Gdańsk, Awenta Pogoń Siedlce - Skra Warszawa, Orkan Sochaczew - Ogniwo Sopot

Dopiero w trzeciej serii łodzianie zagrają w Łodzi. 10 września o godz. 15 na boisku Łodzianki Master Pharm Rugby Łódź podejmują Arkę Gdynia.

Master Pharm nie mogą narzekać na brak sympatyków. Otrzymali właśnie ciekawy prezent. Będzie strzyżenie i golenie. Rugbiści dziękują partnerowi klubu Barber Shop Kuza & Kucharska za wsparcie i przekazanie voucherów dla zawodników zespołu ekstraligi.