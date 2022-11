Czterdziestolatek z Widzewa i Klubu 100 goli zakończył karierę. Lepszy od Laty i Szarmacha

Ogłosił zakończenie kariery na specjalnym wideo w mediach społecznościowych, które zostało opublikowane na profilu PKO Ekstraklasy.

- Przyszedł czas, żeby oficjalnie zakończyć piłkarską karierę. Kończę to, co zawsze kochałem i kochać będę. Dziękuję wszystkim kolegom, z którymi miałem okazję grać, trenerom, dzięki którym mogłem się rozwijać jako piłkarz i człowiek, prezesom, działaczom oraz pracownikom klubu, a także wszystkim kibicom, z którymi przeżyłem wiele pięknych chwil - powiedział Robak. Całe wideo można zobaczyć poniżej.

Łącznie w Ekstraklasie rozegrał aż 252 mecze, w których wpisywał się na listę strzelców 120 razy. Przez całą seniorską karierę we wszystkich klubach zagrał w 465 spotkaniach, zdobywając 212 bramek i dokładając do tego 47 asyst.

Marcin Robak dwukrotnie został królem strzelców najwyższej ligi w Polsce.

Jest członkiem elitarnego Klubu 100 goli. Zajmuje w nim 16. miejsce. Wyprzedza m.in. Ernesta Wilimowskiego, Grzegorza Latę i Andrzeja Szarmacha. Jedynie międzynarodowej kariery w reprezentacji Polski Marcin Robak nie zrobił. Zagrał w 9 meczach naszej kadry, raz w eliminacjach mistrzostw świata 2014 z San Marino (5:1). Gola w koszulce z Białym Orłem nie zdobył ani jednego.

