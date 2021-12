Cztery medale łódzkich pływaków pierwszego dnia mistrzostwa Polski

Bohaterowie Mistrzostw Europy na krótkim basenie w pływaniu w Kazaniu byli także najjaśniejszymi gwiazdami pierwszego dnia Zimowych Mistrzostw Polski seniorów, młodzieżowców i juniorów 17-18 lat w pływaniu, które rozpoczęły się w Bydgoszczy. Na najwyższym stopniu podium stanęli m.in. Katarzyna Wasick i Jakub Majerski.

Prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak podkreśla, że to szczególna impreza, bo walka toczy się o tytuł najlepszego zawodnika w kraju. – Spodziewam się, że będą tu padały bardzo dobre rezultaty: blisko rekordów Polski, a może nawet i rekordy – powiedziała Otylia Jędrzejczak. Jak dodała, mistrzostwa po raz pierwszy odbywają się na basenie w Bydgoszczy, więc dopiero okaże się, jak jest on szybki. – Wierzę, że pływalnia Bydgoskich Obiektów Sportowych, tak doskonale przygotowana, sprawdzi się w 100 procentach – uważa Jędrzejczak.

Uroczyste otwarcie MP odbyło się o 16:30. Tak, jak zaplanowane jest każdego dnia aż do niedzieli, sesja eliminacyjna rozpoczęła się o 9, a finałowa o 17. Pierwszy złoty medal w imprezie organizowanej na pływalni Astoria zdobyła Katarzyna Wasick. Dystans 50 metrów stylem dowolnym pływaczka pokonała w czasie 23,37. To wynik o siedem setnych sekund gorszy od ustanowionego przez nią w ubiegłym roku rekordu Polski. – To mój najlepszy czas w tym sezonie. Jestem bardzo zadowolona – powiedziała po wyjściu z basenu.

Wasick nie powiedziała jeszcze w tym roku ostatniego słowa. Pływaczka w drugiej połowie grudnia wystartuje na mistrzostwach świata w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie, jak sama mówi, jedzie z nadziejami na rekord Polski.

– Za dwa tygodnie pojawi się forma szczytowa i wszyscy będziemy mogli się cieszyć ze świetnych rezultatów – deklaruje. Podium uzupełniły Kornelia Fiedkiewicz i Julia Maik. Wśród panów na tym samym dystansie również najlepszy był medalista z Kazania. Paweł Juraszek wynikiem 21,26 nie pozostawił złudzeń rywalom. Srebro zdobył Jakub Kraska, a brąz Piotr Ludwiczak.

Wśród juniorów na 50 metrów złoto zdobył Ksawery Masiuk z wynikiem 22.06. – Jestem bardzo zadowolony. Moim planem było pobicie rekordu Polski. Niestety do tego zabrakło mi kilku setnych, ale spróbuję to jeszcze osiągnąć, może w sztafecie, może w następnych zawodach – mówił po starcie. Paręnaście minut później zawodnik był drugi na 100 m stylem motylkowym, przegrywając jedynie z dwukrotnym brązowym medalistą z Kazania, Jakubem Majerskim (50,94). W tym wyścigu 17-letni Masiuk wywalczył nowy rekord Polski juniorów – 51,20. Trzeci był Michał Poprawa (51,51).

Wśród pań również triumfowała bohaterka ME z Kazania. Finalistka imprezy z Rosji, Paulina Peda, w Bydgoszczy wywalczyła złoto dzięki pokonaniu dystansu dokładnie w 58 sekund. Na 400 m stylem zmiennym triumfowali Zuzanna Famulok i Michał Piela. Mistrzynią Polski na 800 m stylem dowolnym została 18-letnia Aleksandra Knop, która pokonała m.in. rekordzistkę kraju na tym dystansie, swoją koleżankę klubową, Paulinę Piechotę. Na 1500 m wygrał Bartłomiej Koziejko (15.01,90). Podium uzupełnili bracia Chmielewscy: Krzysztof (15.03,27) i Michał (15.08,43)

Mistrzostwa patronatem objął prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Trzymam kciuki za Otylię Jędrzejczak, przyjaciela naszego miasta, która przyjeżdżała na nasze zawody pływackie w Brdzie – powiedział. Włodarz Bydgoszczy wierzy, że dzięki prezes PZP Polacy znów będą zdobywali wiele medali olimpijskich oraz na mistrzostwach świata i Europy. Dodatkowo liczy, że impreza wpłynie też na rozwój dyscypliny w mieście.

– Czekam na konfrontację zawodników z regionu z czołówką krajową. Będzie to okazja do rywalizacji z medalistami ME, do inspiracji i do tego, aby właśnie do nich równać – stwierdził dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Marcin Drogorób.

Impreza odbywa się na pływalni Astoria, której operatorem są Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o. Organizację wydarzenia współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki, a jednym z partnerów jest marka Arena. Zmagania pływaków zakończą się w niedzielę.

50 m stylem dowolnym K

1. Katarzyna Wasick (AZS AWF Katowice) 23,37

2. Kornelia Fiedkiewicz (MKS Juvenia Wrocław) 24,85

3. Julia Maik (KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz) 24,87

50 m stylem dowolnym M

1. Paweł Juraszek (AZS AWF Katowice) 21,26

2. Jakub Kraska (AZS UŁ PŁ Łódź) 21,81

3. Piotr Ludwiczak (KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz) 21,96

400 m stylem zmiennym K

1. Zuzanna Famulok (UKP UNIA Oświęcim) 4.39,12

2. Paula Żukowska (KU AZS UMCS Lublin) 4.39,71

3. Justyna Poznańska (MKS Jedynka Łódź) 4.42,60

400 m stylem zmiennym M

1. Michał Piela (UKP UNIA Oświęcim) 4.12,25

2. Krzysztof Chmielewski (IUKS MUSZELKA Warszawa) 4.12,97

3. Przemysław Suchański (AZS AWF Warszawa) 4.17,15

100 m stylem motylkowym K

1. Paulina Peda (AZS AWF Katowice) 58,00

2. Julia Maik (KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz) 59,13

3. Gabriela Herbreder (UKS GIM 92 Ursynów) 59,64

100 m stylem motylkowym M

1. Jakub Majerski (AZS AWF Katowice) 50,94

2. Ksawery Masiuk (UKS G-8 Bielany Warszawa) 51,20

3. Michał Poprawa (AZS AWF Katowice) 51,51

800 m stylem dowolnym K

1. Aleksandra Knop (UKS 190 Łódź) 8.29,76

2. Klaudia Tarasiewicz (MKP Szczecin) 8.34,23

3. Paulina Piechota (UKS 190 Łódź) 8.35,45

1500 m stylem dowolnym M

1. Bartłomiej Koziejko (AZS AWF Warszawa) 15.01,90

2. Krzysztof Chmielewski (IUKS Muszelka Warszawa) 15.03,27

3. Michał Chmielewski (IUKS Muszelka Warszawa) 15.08,43

4x50 stylem zmiennym K

1. MKS JUVENIA Wrocław 1 – 1.48,07

2. AZS AWF Katowice 1 – 1.49,91

3. UKS G-8 Bielany Warszawa 1 – 1.50,46

4x50 stylem zmiennym M

1. AZS AWF Katowice 1 – 1.34,00

2. KU AZS UMCS Lublin 1 – 1.35,32

3. UKS G-8 Bielany Warszawa 2 – 1.37,23