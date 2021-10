Czy im się uda? Chcą zrobić z Widzewem to samo, co z ŁKS

Mimo kiepskich wyników Korona zachowała pozycję wicelidera. Od 11 września, kiedy to pokonała Podbeskidzie w Bielsku-Białej 3:2, Korona osiągała następujące rezultaty: 0:1 z Sandecją w Kielcach, 0:0 z Zagłębiem w Sosnowcu, 2:2 z Chrobrym w Kielcach, 0:0 z Arką w Gdyni.

Seria meczów bez wygranej w Kielcach jest jeszcze dłuższa, bowiem wcześniej Korona zremisowała z Miedzią. Ostatnie zwycięstwo w Kielcach najbliższy rywal Widzewa odniósł 21 sierpnia, gdy po golu Grzegorza Szymusika w 73 min. pokonał... ŁKSŁódź 1:0.

Kielczanie marzą, by drużynę Widzewa pokonać właśnie, jak ŁKS. Korona miała idealnie ułożony terminarz, bowiem z pierwszych pięciu meczów aż cztery grała na swoim stadionie. Coś się jednak zacięło.

Po dwunastu kolejkach piłkarze Widzewa mają cztery punkty przewagi nad wiceliderem Koroną. Związki kieleckiego klubu z ŁKSsą jeszcze mocniejsze, jeśli zauważy się, że dyrektorem sportowym klubu jest były ełkaesiak Paweł Golański. To jeden z najlepszych i najpopularniejszych piłkarzy Korony Kielce w ostatnich latach. Na koncie ma 177 spotkań w ekstraklasie (jeszcze 6 Górniku Zabrze i 7 w ŁKS Łódź) oraz 11 bramek. Z powodzeniem grał też w reprezentacji Polski. We wtorek 12 października, obchodził 39 urodziny.