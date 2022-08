Czy Widzew Łódź zapłaci pół miliona złotych kary?

W jednym meczu klub nie może „zarobić” więcej niż 270 minut dla swoich młodzieżowców. Tj. może wystąpić czterech młodzieżowców po 90 minut, ale liczone będzie maksymalnie 270 minut do stawki.

Po czterech kolejkach nowego sezonu znalazło się już sześć klubów, które znajdują się pod kreską. W zależności od brakujących minut młodzieżowców kara wynosi od 500 tys. do nawet 3 milionów złotych. Kto jest „zagrożony”? Między innymi Widzew, który rozegrał jak dotąd wszystkie mecze z młodzieżowcem w pierwszym składzie, ale tylko w dwóch z nich wypełnił podstawowy limit minut. 90 minut rozegrali młodzi piłkarze w 1. i 3. kolejce. W parzystych ich wynik to 63 minuty i 76 minut. Nieznacznie, bo nieznacznie, ale beniaminek jest pod kreską. Według obecnej prognozy sporo mu zabraknie do osiągnięcia celu. A za to grozi nawet 500 tys. złotych kary.

Zagrożone są też inne kluby, jak Pogoń Szczecin i Raków Częstochowa.