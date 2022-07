Padło pytanie: Czym jeszcze nas zaskoczy Widzew jeśli chodzi o transfery?

Tomasz Wichniarek, dyrektor sportowy Widzewa: - Być może zwycięstwami większymi, niż niektórzy oczekują. Jeśli chodzi o transfery, prowadzimy pewne rozmowy, mamy w zanadrzu jakiś pomysł na pewne ruchy transferowe. Ale przede wszystkim oceniamy zespół, który został już stworzony i na tej podstawie zostaną podjęte decyzje co do następnych działań. Jest coś w zanadrzu, ale też nie spieszyłbym się tak bardzo. Chciałbym ocenić razem z trenerem dzisiejszą kadrę i wtedy podjąć najbardziej właściwą decyzje co do następnych wzmocnień.

Czy ta kadra liczbowo jest już kompletna?

Jeżeli mówimy o kadrze pod kątem ilościowy, to jest kompletna. Kadra liczy 27 zawodników, razem z dwoma, trzema zawodnikami z Akademii. Może jeden zawodnik mógłby do tej kadry dojść. Może będą przetasowania, ale chcielibyśmy, aby kadra liczyła w granicach między 25 a 28 piłkarzy. Pierwsze mecze będą dla nas poznawcze. Jesteśmy beniaminkiem, nie graliśmy w tej lidze. Zespół fajnie pracuje. Nowi zawodnicy szybko dołączyli do kadry. Byli to zawodnicy, którzy wcześniej byli wytypowani w miarę naszych możliwości. Ich potencjał jest fajny i na pewno ten zespół wzmocnią. Jesteśmy w stanie wejść dobrze do ekstraklasy.