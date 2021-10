Czynsze w mieszkaniach na wynajem będą rosnąć, także w Łodzi. Ich właściciele będą mogli odetchnąć. Jak zachowywały się ceny w pandemii?

Najgorzej w Krakowie...

Inna sytuacja w tym roku

To sytuacja z ubiegłego roku. W tym wygląda to już nieco inaczej, jak wynika z raportu firmy Amron Safrin, która specjalizuje sie w analizach kredytów mieszkaniowych i transakcyjnych cen nieruchomości. Wszystko wskazuje na to, że trend spadkowy został zahamowany. W Poznaniu, w drugim kwartale tego roku w porównaniu do pierwszego kwartału, czynsze wzrosły o 2 proc., w Gdańsku i Krakowie o 1 proc., natomiast w Warszawie nie uległy zmianie. Łódź i Wrocław odnotowały natomiast minimalny, bo 1-procentowy spadek czynszów.