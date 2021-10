Dachowanie pijanego kierowcy na obwodnicy Kleszczowa. Mężczyznę zatrzymano dzięki kamerze noktowizyjnej Magdalena Buchalska-Frysz

Samochód wypadł z drogi na obwodnicy. Kierowca uciekł do lasu Arch. Polska Press/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Samochód, którym kierował 24-latek wypadł z drogi na obwodnicy Kleszczowa. Kierowca nie czekał na pomoc, tylko uciekł do lasu. Wkrótce okazało się, co go spłoszyło.