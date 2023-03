Demontował konstrukcję baneru przy S8. Wpadł też z narkotykami i skradzionymi tablicami rejestracyjnymi

Kiedy policjanci podjechali w samochodzie nikogo nie było. Zauważyli zaklejoną taśmą nalepkę kontrolną na szybie czołowej i ustalili, że pojazd widnieje na sieradzkich numerach rejestracyjnych. Po chwili na miejsce podszedł mężczyzna ubrany w odzież pracownika służby drogowej, który oświadczył że sprawdzana osobówka należy do niego i czeka na kolegę. Jak się okazało był nim 33-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego. Wieruszowscy stróże prawa widząc coraz większe zdenerwowanie u mężczyzny postanowili dokładnie sprawdzić ten samochód i jego właściciela. W trakcie czynności w renault policjanci ujawnili sieradzkie i oleskie komplety tablic rejestracyjnych , dowód osobisty oraz dowód rejestracyjny od pojazdu marki kia shuma. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że sprawdzane dokumenty i tablice rejestracyjne na oleskich numerach zostały skradzione w styczniu i w marcu 2023 roku - relacjonuje asp. Piotr Siemicki z wieruszowskiej policji.

Do zatrzymania mężczyzny demontującego konstrukcję baneru reklamowego przy trasie S8 doszło w niedzielę 19 marca. W miejscowości Prusak wieruszowscy policjanci zauważyli na drodze serwisowej renault megane wyposażony w żółty sygnalizator świetlny. Samochód miał też założone niemieckie tablice rejestracyjne. Funkcjonariusz postanowili sprawdzić samochód i jego kierowcę.

W przeszukiwanym samochodzie policjanci znaleźli też 7 metalowych elementów pobliskiej konstrukcji reklamowej, która rozbierał 33-latek, a i na tym nie koniec.

-Ponadto w samochodzie policjanci zabezpieczyli również narkotyki. Badanie narkotykowym testerem wykazało, że zabezpieczone substancje to mefedron i amfetamina. W trakcie przeszukania renault w jego wnętrzu znajdowały się również wkrętarki oraz pompa, z której wydobywał się intensywny zapach paliwa - informuje asp. Siemicki.

33-latek był trzeźwy, ale pobrana mu krew do badań na obecność środków odurzających. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu, a renault na policyjny parking. Jak informuje wieruszowska policja, mieszkaniec powiatu sieradzkiego wielokrotnie wcześniej wchodził już w konflikt z prawem. Tym razem grozi mu do 5 lat odsiadki.