Derby Łodzi: Grot Budowlani – ŁKS Commercecon w finale? W TauronLidze już niebawem

We wtorek (3 grudnia) o godz. 18 siatkarki Grot Budowlanych zmierzą się z MKSKalisz. W przypadku zwycięstwa, w co nie wątpimy, podopieczne trenera Macieja Biernata w półfinale Pucharu Polski zagrają z triumfatorem pary: Chemik Police – Radomka (mecz 4 stycznia o 18).

W środę 4 stycznia o godz. 18 w łódzkiej Sport Arenie zaprezentują się liderki Tauron Ligi – siatkarki ŁKSCommercecon. W ćwierćfinale Pucharu Polski zagrają z #Volley Wrocław. Po spodziewanym awansie, w półfinale Łódzkie Wiewióry zagrają ze zwycięzcą pary: Stal Mielec – Developres Rzeszów (mecz 4 stycznia o 18).

Jak widać, ewentualne derby Łodzi Grot Budowlani – ŁKSCommercecon w tej edycji Pucharu Polski możliwe są dopiero w finale rozgrywek. Półfinały zaplanowane są na 1 kwietnia, a finał na 2 kwietnia.

Derby w finale Pucharu Polski miały już miejsce. 11 marca 2018 roku w hali w Nysie siatkarki Grot Budowlanych pokonały ŁKS Commercecon 3:0. W finale 2019 Chemik Police pokonał Developres Rzeszów 3:0, w finale 2020 te same drużyny spotkały się w walce o trofeum i znów górą były policzanki (3:2). W 2021 roku w finale ponownie grały siatkarki Grot Budowlanych i uległy Chemikowi Police 1:3. Wreszcie w 2022 roku Puchar Polski zdobyły siatkarki Developresu Rzeszów po zwycięstwie nad Legionovią 3:0.

ŁKStrzykrotnie sięgał po Puchar Polski, ale było to bardzo dawno –w 1976 roku, 1982 i 1986. Grot Budowlani byli najlepsi w 2010 roku i 2018. Najwięcej trofeów ma Chemik Police – dziewięć, druga w tej klasyfikacji jest Stal Bielsko-Biała – siedem końcowych triumfów, a trzeci Start Łódź – sześć (1970, 1971, 1972, 1974, 1978 i po raz ostatni 1983). W tym roku Puchar Polski rozgrywany jest po raz 66.

Czekamy na derby Łodzi w finale Pucharu Polski siatkarek, ale już niebawem derby Grot Budowlani – ŁKSCommercecon będą na pewno w rozgrywkach ligowych. W jedenastej kolejce TauronLigi, w niedzielę 15 stycznia o godz. 19 obie łódzkie drużyny zmierzą się w walce o punkty, a gospodarzem będzie ŁKSCommercecon. W Tauron Lidze siatkarki trenera Alessandro Chiappiniego są liderem z kompletem dziewięciu zwycięstw w dziewięciu meczach. Siatkarki Grot Budowlanych wygrały cztery z dziewięciu spotkań i zajmują szóste miejsce.

Pucharowe mecze Grot Budowlanych i ŁKSCommercecon to przygrywka przed nadchodzącymi ciężkimi spotkaniami łódzkich drużyn. Europejska Federacja Siatkówki zatwierdziła daty meczów 1/8 Pucharu CEV, w którym rywalem Grot Budowlanych Łódź będzie CV Gran Canaria. Pierwsze spotkanie łodzianki rozegrają na wyjeździe. W Las Palmas zmierzą się z gospodyniami meczu 11 stycznia o godzinie 18:00 czasu lokalnego. Rewanż odbędzie się tydzień później, 18 stycznia o godzinie 18:00 w łódzkiej Sport Arenie.

Siatkarki ŁKSCommercecon w Lidze Mistrzyń zagrają teraz w Łodzi z Fenerbahce Stambuł. Mecz zaplanowano na środę 11 stycznia na godz. 18.

