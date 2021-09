Derby Widzew - ŁKS też trzy dni później? Będą drugie tej jesieni piłkarskie derby Łodzi ŁKS - Widzew?

Nie jest wykluczone, że tej jesieni dojdzie do jeszcze jednego meczu derbowego - w Pucharze Polski. Awansował ŁKS, wygrywając z Cracovią, chce awansować Widzew, który jest faworytem meczu z Resovią. Może los skojarzy obie łódzkie drużyny w 1/16 finału Pucharu Polski? Mecze tego szczebla zaplanowano na 27 października, a zatem trzy dni po derbach ligowych.

Już w środę o godz. 16 łodzianie w wyjazdowym meczu Pucharu Polski zmierzą się z Resovią. - Nie potraktujemy Pucharu Polski ulgowo – zapowiedział trener Janusz Niedźwiedź. – Jedziemy do Rzeszowa po to, żeby wygrać i dlatego zostajemy na miejscu cztery dni. Zależało mi, aby trochę oszczędzić zdrowie piłkarzy. W innym wypadku wrócilibyśmy do Łodzi w środę późnym wieczorem, a już w piątek musielibyśmy wyruszać pod Kraków. Nawet jeżeli zagra w tym spotkaniu trzech czy czterech innych zawodników, to nie będzie to eksperyment. Po prostu jest to grupa bardzo blisko podstawowego składu - powiedział szkoleniowiec.

Trener Janusz Niedźwiedź mówił też o wyrównanej kadrze Widzewa.

– Grupa pierwszego składu nie jest tak naprawdę bardzo mocno przed tą grupą, która jest na ławce. Możemy dziś wystawić pięciu czy sześciu nowych zawodników, będą to inni piłkarze, z innymi predyspozycjami, ale dadzą oni określony efekt - mówił Janusz Niedźwiedź.

Widzew będzie miał dobrze rozpracowanego rywala. – Spędziłem prawie cały dzień na oglądaniu niedzielnych meczów, zwłaszcza Resovii z Podbeskidziem. Resovia co prawda przegrała, ale czeka nas trudne zadanie, bo to zespół, który potrafi napędzić stracha wielu drużynom. Trzeba się dobrze przygotować, bo łatwo nie będzie - podkreślał szkoleniowiec łodzian.

Przypomnijmy, że trenerem Resovii jest znany z pracy w Widzewie Radosław Mroczkowski. Sędzią meczu Resovii z Widzewem będzie Tomasz Wajda z Żywca, który w niedzielę gwizdał mecz ŁKSz Sandecją.

Dziś zespół Widzewa wyjedzie na Podkarpacie, gdzie będzie nocować w Woli Chorzelowskiej. Po meczu w czwartek drużyna pojedzie do Niepołomic, gdzie dzień później odbędzie się trening przed spotkaniem z Puszczą (sobota, godz. 12.40). ą