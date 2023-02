Developres Rzeszów - ŁKS Commercecon. Drapieżne Łódzkie Wiewióry pokazały, kto rządzi w TauronLidze

Rzeszowianki pałały żądzą rewanżu we własnej hali. Ale pierwszego seta łodzianki wygrały gładko do 19. ŁKS prowadził 21:19 i zdobył cztery punkty z rzędu. Spustoszenie w szeregach Developresu poczyniła Valentina Diouf, która weszła na zagrywkę, a dwa ostatnie punkty zdobyła serwisowymi asami.

Druga partia też ułożyła się po naszej myśli dzięki doskonałej grze podopiecznych trenera Alessandro Chiappiniego. Liderką drużyny była Valentina Diuf, która w jednej ostatniej akcji drugiego seta popisała się dwoma udanymi blokami. Łódzkie Wiewióry wygrały do 20.

Rzeszowianki były w szoku, a nasze dziewczęta poczuły się bardzo pewnie. Moc była z nimi.

W trzecim secie łodzianki przegrywały już 19:23, ale potrafiły przy zagrywce Roberty Ratzke zdobył cztery punkty z rzędu. Łódzkie Wiewióry miały piłkę meczową - 24:23. Gospodynie wyrównały - 24:24. Po dwóch blokach Kamili Witkowskiej mamy drugą piłkę meczową. Znów rzeszowianki się ratują. Trzecia piłka meczowa jest po ataku Valentiny Diouf. Włoszka zapewnia zwycięstwo w kolejne akcji i udanym bloku. ŁKS Commercecon wygrał zdecydowanie, a drapieżne Łódzkie Wiewióry rozszarpały rywalki.