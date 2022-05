Diabły z Landshut przestraszyły żużlowców. Łodzianie bez szans 900 km od domu

Rywalem łodzian był niemiecki klub żużlowy z siedzibą w Landshut koło Monachium. To 19-krotny drużynowy mistrz Niemiec. W 2021 roku dołączył do polskiej drugiej ligi i awansował do pierwszej. Stąd mecze na zapleczu ekstraligi.

Oddalony o około 900 km od Łodzi tor w Niemczech był pewnie wielką niewiadomą dla łodzian. Stąd świetny początek zawodów dla gospodarzy. Były żużlowiec Orła Łódź Kai Huckenbeck do spółki z Erikiem Rissem pokonali w pierwszym biegu Nielsa Kristiana Iversena i Marcina Nowaka. Młodzieżowcy z Łodzi też przegrali 2:4.

Zrobiło się nerwowo w obozie łodzian po trzecim biegu, który wygrał Mads Hansen, drugi był Dimitri Berge, a trzeci Brady Kurtz. Norbert Kościuch po upadku na trzecim okrążeniu został wykluczony.

W Niemczech przegrały Polonia Bydgoszcz i Wybrzeże Gdańsk, tylko 6 punktami wygrał Falubaz, więc widać, że na swoim torze Diabły z Landshut są groźne.

Dopiero w czwartym wyścigu łodzianie uniknęli porażki. Luke Becker i Nikodem Bartoch przywieźli trzy punkty, tyle samo co rywale.

Pech nie przestał prześladować łodzian. W piątej gonitwie wykluczony za dotknięcie taśmy przy starcie został Marcin Nowak. Luke Becker przywiózł tylko 2 punkty i po pięciu biegach łodzianie przegrywali 9:21. Dużo.

Pierwszy wygrany bieg nosił numer 6. Niels Kristian Iversen i Brady Kurtz zwyciężyli 4:2.

Drugą trójkę przywiózł Kai Huckenbeck w wyścigu siódmym. Niemcy prowadzili 26:16. Punktowali tylko obcokrajowcy i młodzieżowcy. Polscy seniorzy oglądali plecy rywali.

Marcin Nowak po raz pierwszy punktował w ósmym starcie drużyny (2:4). Dopiero w dziewiątym łodzianie pojechali po podwójne zwycięstwo: Niels Kristian Iversen i Marcin Nowak pokonali Tobias Busch oraz Kaia Huckenbecka. Orzeł przegrywał 23:31. Przestali się bać Diabłów?

Nic z tego, w kolejnym biegu po upadku wykluczony został Brady Kurtz. Tylko dwa oczka przywiózł Aleksander Grygolec. Jeszcze gorzej było w następnym biegu – 1:5! Zawiedli Luke Becker i ostatni na mecie Niels Kristian Iversen.

Później były dwa remisy i przed biegami nominowanymi porażka łodzian stała się faktem (32:45). Remis w biegu czternastym i wygrana 4:2 w piętnastym zakończyły ten smutny pojedynek. Łódzcy żużlowcy spadli na przedostatnie miejsce w tabeli pierwszej ligi i nadzieja na poprawę humoru jest w tym, że teraz czekają łodzian dwa mecze z najsłabszym Wybrzeżem Gdańsk, które powinny przynieść komplet punktów. Wyobrażamy sobie, jak w sobotę mocno wściekły był sponsor Witold Skrzydlewski.

e.winner 1 liga żużlowa

Trans MF Landshut Devils – H. Skrzydlewska Orzeł Łódź 50:39

Trans MF Landshut Devils: Kai Huckenbeck 10+1, Tobias Busch 1, Erik Riss 10+1, Mads Hansen 10, Dimitri Berge 8+2, Erik Bachhuber 8+1, Norick Bloedorn 3. Trener: Sławomir Kryjom.

H. Skrzydlewska Orzeł Łódź: Niels Kristian Iversen 12, Norbert Kościuch 0, Marcin Nowak 8+1, Luke Becker 5, Brady Kurtz 7, Nikodem Bartoch 3+1, Aleksander Grygolec 4+1. Trener: Michał Widera.

Pozostałe mecze: Wybrzeże Gdańsk – ROWRybnik, Falubaz Zielona Góra – Polonia Bydgoszcz, Start Gniezno – Wilki Krosno.

1.Falubaz Zielona Góra 5 8 +50

2.Polonia Bydgoszcz 5 7 +23

3.Wilki Krosno 5 6 +13

4.Trans MF Landshut Devils 6 6 -17

5.ROW Rybnik 5 5 +22

6.Start Gniezno 5 5 -19

7.H. Skrzydlewska Orzeł 6 5 -23

8.Wybrzeże Gdańsk 5 0 -49

Następna kolejka:

28.05: ROWRybnik – Falubaz Zielona Góra, wilki Krosno – Trans MF Landshut Devils

29.05: H. Skrzydlewska Orzeł Łódź – Wybrzeże Gdańsk, Polonia Bydgoszcz – Start Gniezno.