Dialog polsko - żydowski. Konferencja naukowa w sieradzkim klasztorze ZDJĘCIA

Wydarzenie honorowym patronatem objął prezydent RP Andrzej Duda. Organizatorami są natomiast Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW, parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu oraz Urząd Miasta Sieradza. W programie środowej konferencji są cykle wykładów poświęcone między innymi życiu i zagładzie sieradzkich Żydów, sytuacja ludności żydowskiej w Polsce po II wojnie światowej, czy dialog polsko-żydowskiemu. Będzie także zwiedzanie historycznych miejsc Sieradza.

Gościem honorowym konferencji jest Michael Joseph Schudrich, naczelny Rabin Polski.

- Przez wiele wieków Żydzi byli ważna grupą etniczną naszego miasta - mówi Rafał Matysiak, wiceprezydent miasta. - Co roku ich upamiętniamy, organizując Dni Judaizmu w styczniu. Co roku delegacja Sieradza odwiedza obóz w Chełmnie nad Nerem, gdzie Niemcy zamordowali Żydów z naszego miasta. W tym roku też się wybieramy. Dobrze, że jest konferencja poruszająca ten temat, tym bardziej w kontekście wojny na Ukrainie, gdzie również jest ludobójstwo, może nie na taką skalę jak podczas II wojny światowej. Ku przestrodze powinniśmy pamiętać do czego prowadzi wojna.

W środę konferencja przeniesie się do Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Łokietka 2. Tam między innymi wykład o relacjach polsko-żydowskich w powiecie sieradzkim na przykładzie Sieradza i Złoczewa w pierwszej połowie XX wieku oraz o obecności chrześcijan we współczesnym Izraelu.